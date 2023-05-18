為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇清泉力挺侯友宜 將爭取不分區立委安全名單

    曾任不分區立委的蘇清泉。（記者陳彥廷攝）

    曾任不分區立委的蘇清泉。（記者陳彥廷攝）

    2023/05/18 23:50

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕在去年屏東縣長選舉落選的國民黨候選人蘇清泉，提出選舉無效及當選無效訴訟，官司雖仍未落幕，但前天國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選總統後，蘇清泉也在國境之南宣布力挺侯友宜，並將以醫療及政治專業爭取列入不分區立委安全名單。

    國民黨徵召新北市長侯友宜代表黨競選總統大位，母雞已就位，部分小雞也蓄勢待發，曾任不分區立委的蘇清泉，去年縣長選舉中雖落敗，但得票突破20萬大關，距民進黨籍縣長周春米差距僅1．1萬多票，是藍軍罕見好成績，令屏東藍營士氣大振。

    蘇清泉則表示，侯友宜是非常恰當的人選，因為他不僅身經百戰，更是耐打，在現在這種惡質選風中是難能可貴，而郭台銘也是個非常優秀的人材，若是搭配保證加分；他和謝龍介、柯志恩在本屆選舉，讓國民黨在南台灣少輸80萬票，可說是已形成南台灣鐵三角之勢，未來任何中、大型的造勢，3人都會合體站台力挺國民黨及侯友宜。

    蘇清泉指出，南台灣的重要農產如石斑魚及部分特產水果，在外銷上有部分都出現困境，這些民進黨作不到的，他們國民黨來作，近期可望傳出好消息，至於屏東部分，他將帶領選戰團隊主動投入，已規劃邀請侯友宜來屏東拜會農漁民及鄉親，從台灣最南端的屏東開啟競選行程作為起手式，他本人則要爭取不分區安全名單，因為要有能量、資源及經費監督政府，期在2026年能翻轉南台灣的行政首長版圖。

    地方藍營人士分析，蘇清泉讓藍軍在屏東從遠程騷擾到近身搏鬥，看到翻轉希望，單就屏東立委第二選區鄉鎮的縣長票，僅小輸3000多票，甚至連後續所提出的訴訟也獲得聲量，地方原期待他直接出戰屏東第二選區區域立委，但這一宣布爭取不分區考量已不同，未來在藍營內部反而得要與造出「郭董旋風」的地方議長派協調甚至角力。

    國民黨屏縣黨部主委、不分區立委廖婉汝則表示，原本是希望蘇清泉能挾氣勢競選第二選區立委，在與蘇震清、許展維的三足鼎立有可能還有佔居優勢，但由於目前距離九月的不分區推薦時間還很久，屆時仍有待黨高層以智慧及戰略佈局屏東的人選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由爆新聞》賴拚陸戰5/21直搗侯老家 / 新冠+腸病毒夾擊疫情再升溫
    2023/05/18 20:30

    自由爆新聞》賴拚陸戰5/21直搗侯老家 / 新冠+腸病毒夾擊疫情再升溫
    紐約時報：侯友宜面對中國問題 猶如一張白紙
    2023/05/18 14:54

    紐約時報：侯友宜面對中國問題 猶如一張白紙

    人口紅利帶動剛需 這區套房需求增
    傳侯友宜將「整合型拜會」？ 柯文哲：等他出牌再講
    2023/05/18 12:51

    傳侯友宜將「整合型拜會」？ 柯文哲：等他出牌再講
    國民黨徵召侯友宜選總統 陳柏惟諷：落跑選總統接力賽連三跑！
    2023/05/18 12:25

    國民黨徵召侯友宜選總統 陳柏惟諷：落跑選總統接力賽連三跑！

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    不會擔任侯友宜副手 盧秀燕：媽媽市長會留在家裡
    2023/05/18 11:43

    不會擔任侯友宜副手 盧秀燕：媽媽市長會留在家裡
    國民黨：綠營有5大「整侯奧步」
    2023/05/18 11:24

    國民黨：綠營有5大「整侯奧步」
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播