蘇清泉力挺侯友宜 將爭取不分區立委安全名單

曾任不分區立委的蘇清泉。（記者陳彥廷攝）

2023/05/18 23:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在去年屏東縣長選舉落選的國民黨候選人蘇清泉，提出選舉無效及當選無效訴訟，官司雖仍未落幕，但前天國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選總統後，蘇清泉也在國境之南宣布力挺侯友宜，並將以醫療及政治專業爭取列入不分區立委安全名單。

國民黨徵召新北市長侯友宜代表黨競選總統大位，母雞已就位，部分小雞也蓄勢待發，曾任不分區立委的蘇清泉，去年縣長選舉中雖落敗，但得票突破20萬大關，距民進黨籍縣長周春米差距僅1．1萬多票，是藍軍罕見好成績，令屏東藍營士氣大振。

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蘇清泉則表示，侯友宜是非常恰當的人選，因為他不僅身經百戰，更是耐打，在現在這種惡質選風中是難能可貴，而郭台銘也是個非常優秀的人材，若是搭配保證加分；他和謝龍介、柯志恩在本屆選舉，讓國民黨在南台灣少輸80萬票，可說是已形成南台灣鐵三角之勢，未來任何中、大型的造勢，3人都會合體站台力挺國民黨及侯友宜。

蘇清泉指出，南台灣的重要農產如石斑魚及部分特產水果，在外銷上有部分都出現困境，這些民進黨作不到的，他們國民黨來作，近期可望傳出好消息，至於屏東部分，他將帶領選戰團隊主動投入，已規劃邀請侯友宜來屏東拜會農漁民及鄉親，從台灣最南端的屏東開啟競選行程作為起手式，他本人則要爭取不分區安全名單，因為要有能量、資源及經費監督政府，期在2026年能翻轉南台灣的行政首長版圖。

地方藍營人士分析，蘇清泉讓藍軍在屏東從遠程騷擾到近身搏鬥，看到翻轉希望，單就屏東立委第二選區鄉鎮的縣長票，僅小輸3000多票，甚至連後續所提出的訴訟也獲得聲量，地方原期待他直接出戰屏東第二選區區域立委，但這一宣布爭取不分區考量已不同，未來在藍營內部反而得要與造出「郭董旋風」的地方議長派協調甚至角力。

國民黨屏縣黨部主委、不分區立委廖婉汝則表示，原本是希望蘇清泉能挾氣勢競選第二選區立委，在與蘇震清、許展維的三足鼎立有可能還有佔居優勢，但由於目前距離九月的不分區推薦時間還很久，屆時仍有待黨高層以智慧及戰略佈局屏東的人選。

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