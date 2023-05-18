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    中市3.5億辦購物節 議員陳淑華批：改善「行人地獄」僅600萬

    台中市被指「行人地獄」，議員批僅追加600萬改善行人安全，卻追加3.5億辦購物節。（記者蘇孟娟攝）

    台中市被指「行人地獄」，議員批僅追加600萬改善行人安全，卻追加3.5億辦購物節。（記者蘇孟娟攝）

    2023/05/18 22:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市被冠上「行人地獄」稱號，但台中市議員陳淑華指出，台中市今年1到4月已有7名行人因交通事故死亡，但台中市政府今年第一次追加預算，僅追加600萬元辦理「行人安全改善計畫」，卻追加3.5億辦台中購物節，陳淑華促市府成立「行人安全改善推動小組」，跨局處加速通盤改善行人交通安全；台中市副市長王育敏指出，目前市府已有道安委員會跨局處小組，會強化交安精進作為。

    陳淑華指出，台中市被冠上「行人地獄」稱號，台中市雷厲風行推動車輛未禮讓行人取締，但日前還是發生有國小學童要過馬路，等了52秒、40部車呼嘯而過，學童還是過不了馬路，甚至今年1到4月66人死於交通事故中，有7人是行人因交通事故死亡。

    台中市警察局長李文章指出，今年自3月13日起執行車輛未禮讓行人取締迄今，共告發1萬0930件；陳淑華說，她肯定第一線警力辛苦執法維護行人安全，但光靠警方執法無法完全保障行人安全，更可能排擠警力調度，市府應檢討強化現有的交通相關硬體設施。

    陳淑華說，但市府今年追加預算，10月才舉辦的台中購物節一口氣追加3.5億元辦活動，反是攸關行人性命安全的「行人安全改善計畫」，僅編列600萬元，如何讓民眾放心。

    陳淑華指出，行人安全不能等，促市府應成立跨局處的「行人安全改善推動小組」，就行人較多的包括捷運沿線、易肇事路口及學校週邊等，挹注更多預算，優先進行包括交通號誌、交通標線或路口設計等硬體改善，確保行人交通安全。

    交通局指出，今年已編列超過1億元預算進行包括設置行人庇護、退縮行穿線等改善行人通行空間設計，另也在行人流量大、易與車輛交織路口，設31處行人專用時相等交通號誌；另追加的600萬元經費，將加強增設行穿線照明，結合號誌電源於行人綠燈時段點亮，提醒夜間穿越路口的車輛禮讓行人，提升路口行人安全等。

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