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    民進黨立委初選前夕 高市議員黃秋媖宣布退選

    民進黨湧言會高市議員黃秋媖（前排左2），今天下午在高雄市長陳其邁（前排中）等人陪同下，召開記者會宣布退出立委初選。（記者蘇福男攝）

    民進黨湧言會高市議員黃秋媖（前排左2），今天下午在高雄市長陳其邁（前排中）等人陪同下，召開記者會宣布退出立委初選。（記者蘇福男攝）

    2023/03/19 17:15

    〔記者蘇福男／高雄報導〕原本堅持參選立委初選的民進黨湧言會高市議員黃秋媖，今天下午在高雄市長陳其邁等人陪同下，召開記者會宣布不參選，希望透過個人的小利換取整個黨的大利。

    民進黨高市立委選舉3月20日至24日將登記初選，第3選區（大岡山選區）市議員黃秋媖5日在臉書發文宣布將投入立委第2選區選戰，半個月來在高市政壇掀起波瀾。

    黃秋媖今天下午2點在燕巢服務處召開「相讓相牽成、團結顧大局」記者會宣布退選，包括市長陳其邁、湧言會立委趙天麟、王定宇和高市議員林志誠、鄭孟洳、李雅慧、江瑞鴻、黃文益等人都到場加油打氣，立委邱志偉也出席記者會。

    「我決定明天不去登記參選！」黃秋媖說，自己與家人準備這場立委選舉已將近30年，在鄉親支持和原本無現任者優先的前提，2個月前宣布參選，她表示，民進黨是個既競爭又團結的政黨，為了市政繼續推動，民進黨必須繼續執政，因此決定退出立委初選，希望透過個人的小利換取整個黨的大利。

    她強調，陳其邁的隔空喊話她有聽到，感謝陳的鼓勵和建言，「相讓相牽成，給我有勇氣做抉擇」，她也知道要對黨、支持者有個交代，不參選會成為未來自己再次挑戰的利基點，也是為營造民進黨2024總統大選勝利的好開始。

    邱志偉表示，距離明年立委、總統大選只剩9個多月，民進黨共識是結合全黨力量贏得總統大選，讓副總統賴清德繼續帶領台灣向前，讓國會席次過半守護台灣，黨內初選難免有競爭，支持者也擔心會削弱團結力道，他和黃秋媖是長期為北高雄打拚的民意代表，2人也有共同的使命和目標，未來將展現更大的團結與合作。

    陳其邁指出，2022年民進黨相對低迷，要更謙虛不斷檢討，才能贏得民眾信賴，在總統、立委選舉才有機會，如果選輸又擠破頭，民眾觀感會對民進黨不利，他感謝黃秋媖顧全大局，不僅成就民進黨也成就自己，能夠相讓相牽成才能展現政治家的風範。

    陳其邁致詞時，黃秋媖一度低頭拭淚，記者會後她表示，掉淚是因想到可愛的支持者不離不棄，陳其邁給黃秋媖擁抱、鼓勵，黃秋媖也向邱志偉加油，會中眾人牽手展現大團結。

    高市立委第2選區含括橋頭、岡山、梓官、彌陀、永安、路竹、湖內、茄萣等區，目前國民黨高市黨部副主委曹桓榮已宣布參選。

    黃秋媖宣布退選（右），希望透過個人的小利換取整個黨的大利。（記者蘇福男攝）

    黃秋媖宣布退選（右），希望透過個人的小利換取整個黨的大利。（記者蘇福男攝）

    黃秋媖（右1）宣布退選，立委邱志偉（左2）上前握手致意。 （記者蘇福男攝）

    黃秋媖（右1）宣布退選，立委邱志偉（左2）上前握手致意。 （記者蘇福男攝）

    黃秋媖「相讓相牽成、團結顧大局」記者會上，高雄市長陳其邁（前排中）與湧言會民代牽手展現大團結。（記者蘇福男攝）

    黃秋媖「相讓相牽成、團結顧大局」記者會上，高雄市長陳其邁（前排中）與湧言會民代牽手展現大團結。（記者蘇福男攝）

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