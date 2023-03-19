議員林智鴻、郭建盟也不參選 高雄8選區立委可望直接拚連任

民進黨高雄立委初選展現大團結。（記者葛祐豪攝）

2023/03/19 17:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨中執會通過誠信條款，不建議現任議員參選2024立委選戰，原本打算參選高雄二選區立委的市議員黃秋瑛，下午已先宣布退出，原也準備挑戰七選區立委黨內初選的市議員林智鴻、六選區的郭建盟，今天下午由市長陳其邁陪同，也宣布不參選，高雄8個立委選區，可望都由現任立委直接爭取連任，不會有黨內初選。

高雄現有8席區域立委都是民進黨籍，分別是一選區（大旗山）邱議瑩、二選區（大岡山）邱志偉、三選區（左營楠梓）劉世芳、四選區（仁武鳥松大寮林園）林岱樺、五選區（三民與苓雅部分）李昆澤、六選區（前金、新興、鼓山、鹽埕、苓雅部分）趙天麟、七選區（鳳山）許智傑、八選區（旗津、前鎮、小港）賴瑞隆，民進黨市黨部預計3月20至24日受理登記，8立委都將爭取連任。

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市議員黃秋媖原本公開表態參加二選區初選，挑戰邱志偉，但民進黨中執會通過誠信條款，不建議現任議員參選2024立委選戰，在黨內協調下，今天下午已先宣布「團結顧大局」，放棄參選。

原本有風聲傳出，民進黨立委高雄市七選區、六選區，也有市議員想投入立委初選，遭點名的林智鴻、郭建盟，今天下午4點在市長陳其邁、立委許智傑、趙天麟等人陪同下，也出面召開記者會，宣布不參選。

林智鴻強調，他一直思考如何讓台灣更強盛，高雄更進步，前陣子在鄉親勸進下，他已做好選立委準備，但誠信條款後，百分之百支持黨中央決議，日前也說過「成功不一定在我，一定會有我」。此時，合作比競爭重要，團結比對抗重要，因此決定不登記參選立委，他也呼籲鳳山鄉親，總統支持賴清德、立委支持許智傑。

郭建盟則說 ，他未正式宣告參選立委，但基層有鼓勵聲浪，他4次市議員初選民調都是第一，選民當然有期待，但民進黨此刻逆風，沒什麼比贏得大選、把台灣顧好更重要，希望支持者了解他的決定，把高雄顧好比什麼都重要。

鳳山區現任立委許智傑感謝林智鴻與郭建盟，他說，這次選舉對民進黨不利，一定要團結，一起打贏立委與總統的選戰，讓高雄隊長陳其邁有面子；趙天麟則表示，感謝兩人相讓，讓他可以馬上進入大選模式，他也不會漏氣，在高雄隊長帶領下，把票開得漂亮。

高雄市長陳其邁稱許林智鴻與郭建盟，兩人都是民進黨要栽培的明日之星，展現政治家風範。2024勝選固然重要，但過程如何樹立民主典範，很多市民也在看，贏得選舉也要贏得風度，團結勝選是讓讓人民過好生活，大家團結顧台灣，更謙虛努力為人民做事，希望總統與高雄8席立委能交出漂亮成績單。

民進黨高雄市黨部主委許智善指出，黨內同志相讓相牽成，展現大團結，盼贏得總統、立委全勝利。

在3位市議員都宣布退選後，民進黨高雄市立委初選單純化，依目前情資，8個選區都各只有現任立委同額登記參選，將沒有其他挑戰者，不會進行初選，可望直接提名現任者。

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