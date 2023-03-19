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    獨家》因應中國武力威脅 國軍加強「戰術專精」訓練

    空軍精進戰術專精訓練，花蓮基地出現幻象2000、IDF及F-16V齊聚、同框的罕見畫面。ˉ（記者游太郎攝）

    空軍精進戰術專精訓練，花蓮基地出現幻象2000、IDF及F-16V齊聚、同框的罕見畫面。ˉ（記者游太郎攝）

    2023/03/19 12:04

    〔記者游太郎／花蓮報導〕因應來自中國的各種軍事威脅，空軍今年特別加強與各軍種間的聯合戰術專精訓練，本月初在花蓮基地開辦「聯合戰術專精班」，連日來包括F-16V、幻象2000及IDF等機種齊聚，未來將由種子教官將精進的各種戰術、戰法推廣至各作戰隊，有效創造戰場優勢，達成「以小博大、以寡擊眾」目的，藉此嚇阻敵人犯臺野心、捍衛國防安全。

    空軍司令部月初由副司令孫連勝中將至花蓮基地，主持112年「聯合戰術專精班」開訓，除檢討去年度訓練成效外，並為受訓代表別上戰術專精訓練臂章，藉此賦與教育訓練重任，未來成為各聯隊及各軍種的戰術專精訓練種子教官，全面提升國軍因應中國武力威脅、全力求勝的堅實戰力。

    孫連勝指出，「聯戰任務訓練」是未來訓練常態，藉各項聯戰課程講授討論，多方琢磨，使學員了解各軍種的限制、能力、作戰概念與支援需求，藉此熟練聯合作戰指揮機制，提升訓練效能，落實「為戰而訓、戰訓合一」的政策目標，以發揮最大統合戰力。

    孫連勝並勉勵各軍種的參訓學員，藉「實戰化」訓練持續精進國軍戰力，並遵循「機動、隱匿、快速、價廉、量多、損小、效高」的指導原則，進而創造我戰場優勢，達成「以小博大、以寡擊眾」目的，以嚇阻敵人犯臺野心，全力捍衛國防安全。

    官員表示，當前來自中國的敵情威脅更勝以往，烏俄戰爭帶給國軍的省思，就是要有「自己的國家自己救」的決心，藉由組建不對稱戰力，以阻滯、破壞或癱瘓敵人的作戰方式，進而創造我軍戰場優勢，達成「以小博大、以寡擊眾」目的，「聯戰任務訓練」基礎在於打破軍種間藩籬，了解彼此能力、需求與限制，在未來作戰時方能緊密合作，發揮最大統合戰力。

    官員透露，三軍聯戰任務訓練雖然各軍種均參與，但實質上被請求任務支援則以空軍居多，在執行支援過程中，必須透過協調及戰場資訊連結，加上各型戰機的組合任務訓練才能完成任務，因此三軍聯戰任務，必須先從空軍的戰精訓練做起，再逐步擴及三軍的聯合作戰。

    空軍的「專精訓練」目前由空軍第五聯隊17作戰隊負責，為了精進二代機戰術專精訓練，空軍於2001年委託中科院以現有的遙測系統，研改開發了TAS系統。根據空軍的實際操作經驗修改精進，整套系統包含任務顯控系統、空載莢艙和中繼站台。因任務顯控系統的車載式機動化，對抗地點也不再侷限於以往的志航基地所使用的局部空域，在2005年的空軍年度「戰術訓練總驗收」已獲得實際驗證，逐漸取代ACMI成為空軍主要的空戰模擬系統。

    目前TAS系統已再精進為ACTIS演訓莢艙，除了F-16V、幻象2000及IDF均掛載外，最近勇鷹高教機翼尖也開始掛載，並飛至到水溪靶場進行戰術測評，勇鷹的測試任務也已進展到空對面炸射階段。

    IDF戰機準備升空，幻象2000型戰機在後方待命。（記者游太郎攝）

    IDF戰機準備升空，幻象2000型戰機在後方待命。（記者游太郎攝）

    F-16V戰機升空，幻象2000型戰機滑出，空軍花蓮基地顯得相當熱鬧。（記者游太郎攝）

    F-16V戰機升空，幻象2000型戰機滑出，空軍花蓮基地顯得相當熱鬧。（記者游太郎攝）

    幻象2000型翼下掛載ACTIS演訓莢艙，完成戰精訓練科目後平安落地。（記者游太郎攝）

    幻象2000型翼下掛載ACTIS演訓莢艙，完成戰精訓練科目後平安落地。（記者游太郎攝）

    台南基地的IDF戰機參與戰精訓練，課程完成後飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）

    台南基地的IDF戰機參與戰精訓練，課程完成後飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）

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