年金改革5年檢討 公教退撫基金明年擬撥補各約百億元

新進公教人員退撫新制7月上路，使得舊制退撫基金提前出現財務缺口，據了解，銓敘部與教育部已提出不同撥補方案，各約為百億元。（資料照）

2023/03/19 06:06

首次上稿 23:35

更新時間 03/19 06:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕新進公教人員的退撫新制7月上路，使得舊制的退撫基金提前出現財務缺口，立法院去年底也通過相關修法，明定由政府分年撥補，據了解，銓敘部與教育部已提出不同撥補方案，各約為百億元，已與行政院主計總處多次開會討論，主計長朱澤民表示，尚未敲定編列多少預算，但會衡量整體政府財政情況。

請繼續往下閱讀...

軍公教年金改革將滿5年，依年改三法規定，「5年內應檢討制度設計與財務永續發展」，銓敘部官員說，已行文給國防部與教育部，4月初開會討論後，再匯整相關意見給行政院年金改革辦公室，檢討方案預計6月底前完成。政院官員也指出，一直持續蒐集各種資料，時間到了，就會檢討。

公教退撫新制施行後，與舊有退撫基金脫鉤，由於舊制繳的人變少，領的人變多，退撫基金破產時間提前，官員說，估計從原本預計的2051年，提前到2046年，因此去年底修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，明定由政府分年編列預算撥補，因此明年除撥補勞保基金千億元外，政府還將撥補公教退撫基金。

官員解釋，各機關約每年5月編列預算報到主計總處，行政院長約7月中下旬主持預算會議確認後，8月初向總統報告，8月底送到立法院，因此實際撥補的數字，要5月後才會比較明朗。

官員說，雖然新制上路後，舊制退撫基金今年下半年會有4億元缺口，明年擴增到15億元，但銓敘部提出撥補方案分為10年、15年與20年，撥補期間越短，所需經費就越多，相反地，撥補時間長，所需的經費就越少。

官員指出，現正就年改依法檢討，包括精算收支狀況、投資效益、是否調整年改設定的目標與條件等。不過，他也提到，年改以來，各級政府調降退休所得及優惠存款利息所節省的經費，去年就高達404億元，而2018年至2022年已達1504億元，全數挹注退撫基金。

至於退休新制，官員解釋，每年約有6000名新進公務員與3、4000名新進教師，7月起新進人員適用退撫新制，由從現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，設立個人專戶，強制提撥費率為15%，其中公務人員負擔35%，政府負擔65%，新制不會有破產問題，而舊制的退撫基金在政府撥補下，也會「止血」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法