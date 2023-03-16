紓解申辦護照人潮 3/22起網路預約增為每天2千名

外交部今天宣布，領務局將自下週三（22）起再擴大網路預約申換護照名額，從現有每天1500個預約名額增加至2000個名額。（資料照，本報合成）

2023/03/16 18:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，領務局將自下週三（22）起再擴大網路預約申換護照名額，從現有每天1500個預約名額增加至2000個名額。

國境解封後民眾恢復出國熱潮，申換護照人數也大增。為改善民眾申辦護照時的久候現象，領務局近來推出一連串改善措施，例如2月時將網路預約名額從480人增加至1500人；領務局自3月13日起在經濟部標準檢驗局大禮堂啟用申辦護照第二場所，現場新設12個護照申辦櫃檯，專門受理網路預約的申請案。外交部今天表示，已有效紓解排隊人潮，網路預約民眾到場只需15至20分鐘即可完成申請程序。

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外交部並進一步表示，領務局為再增加網路預約的便利性，將自3月22日起，將現有每天1500個預約名額再擴增至2000個名額，以提高服務量能及品質；另外，領務局位於中央聯合辦公大樓3樓受理民眾臨櫃申辦護照的櫃檯，亦已由10個增加為12個，當能更加有效提升民眾申辦護照的效率。

外交部說，新措施普獲民眾好評，現場有民眾向備極辛勞的領務局基層人員道謝及加油打氣，也有民眾投書部長信箱，表達滿意與感謝。

外交部再次提醒，在高峰期申辦護照的民眾人數仍多，領務局建議有使用護照需求或出國計畫的民眾，可優先考慮採取上網預約的方式辦理，或是委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件。至於首次辦理護照的民眾，則可到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件，以節省寶貴時間。

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