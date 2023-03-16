李全教近日會「知所進退」！國民黨選策會成員將增補謝龍介、蘇清泉

今日國民黨高層已經拍板，選策會將再增補謝龍介、蘇清泉2人，前台南市議長李全教雖然尚未主動請辭，但近日就會「知所進退」。（資料照）

2023/03/16 15:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日通過「中央選戰策略會報」10人名單，隨即引發黨內外高度質疑，據黨內人士透露，其實昨天第一時間就已經在考慮增補一些形象良好的人，藉此作為「緩衝」，今日高層已經拍板，選策會將再增補謝龍介、蘇清泉2人，前台南市議長李全教雖然尚未主動請辭，但近日就會「知所進退」，至於另外一位成員、國民黨立委傅崐萁，目前沒有打退堂鼓的跡象。

據透露，國民黨「中央選戰策略會報」10人名單昨日一經披露後，就有黨中央幕僚人員向高層表達擔憂，並建議如果不能更換李全教，可以透過增補一些形象比較好的名單，減緩外界質疑聲浪。

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今天國民黨高層終於拍板決定，將增補謝龍介、蘇清泉擔任選策會委員，至於李全教雖然至中午為止都還沒有主動請辭，但據黨內人士透露，近日應該就會「知所進退」，而且今天的黨中央新聞稿也已經暗示李全教在說明清楚個人立場後，就會請辭。

黨內人士透露，李全教之所以不能馬上請辭，就是為了避免坐實外界質疑他是黑金、賄選。

對於國民黨籍新北市長侯友宜今日發文訴求黑金不能復辟，據黨內人士透露，其實昨天國民黨主席朱立倫、侯友宜雙方幕僚人員已經就此事交換過意見，侯友宜今天上午發文後，侯的幕僚在第一時間就轉貼給朱幕僚，而且早上朱、侯兩人也先電話溝通過，所以朱立倫完全知情。

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