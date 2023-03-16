等60年！ 林水泉批國民黨被管訓1年8月終獲清白 成首起行政不法平反案

法務部宣布撤銷林水泉的管訓處分，還其清白。（記者吳政峰攝）

2023/03/16 15:25

〔記者吳政峰／台北報導〕威權時期的異議人士林水泉1961年間在選舉期間批評國民黨施政，遭提報為「流氓」，送小琉球管訓長達1年8月。法務部日前召開審查會，確認當時的管訓為違法，決議撤銷，還給他清白，這也是史上首起「行政不法」獲得平反的案件。

1961年間，林水泉在選舉期間公開批評當時的國民黨政府施政，遭行政提報為「流氓」，被送往小琉球管訓1年8月。結束管訓後，林水泉1964年當選台北市市議員，但任期尚未屆滿，再被當局冠以「陰謀顚覆政府」罪名而入獄服刑10年。

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判刑10年部份（司法不法），林水泉已於2000年間由「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」審查後平反並獲得補償；不過，管訓1年8月（行政不法）部分，卻因為行政處分，而非刑事有罪判決，不符當時得予補償的相關法制規定。

監察院國家人權委員會對此情形，曾於2021年7月公布調查報告，認為威權統治時期政府為限制人民「言論」、「講學」、「參政」等自由，以「流氓」名義提報管訓等行政不法行為，侵害人權甚鉅，卻因法制缺漏，使得這類型的政治受難者無法獲得平反，要求盡速修正。

法務部接下促進轉型正義委員會的業務後，除了既有的平復司法不法，還擴及行政不法，本月8日召開第四次審查會議，審議通過林水泉申請平復受過去「臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊」的矯正處分案件，確認其所受的管訓為行政不法，並依規定於2022年10月28日、即「促進轉型正義條例」修正施行之日起視為撤銷。本案是促轉條例增訂平復行政不法規定後，首件達陣的案例。

法務部長蔡清祥指示應透過轉型正義讓台灣社會走向和解與團結，因此本案縱然年代久遠，多數檔案已逾保存期限而遭銷毀，調查困難，承辦的法制司同仁仍鍥而不捨，並深入研究監察院、國家檔案管理局、警政署等機關提供的資料，提供審查會參考。

審查會發現，當時政府雖訂有「臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法」，逮捕流氓後，可送交相當處所施行矯正或命其學習生活技能，即俗稱的「管訓」，但林水泉當時具有正當職業，不符流氓要件，也查無當時將其造冊列管為流氓的資料。

再者，林水泉當年發表的政治性言論，是言論自由的核心內涵，應受到最高度保障，惟當時政府為鞏固統治權威，打壓政治性言論，不容許政治上的異議，並將發表政治性言論視為應送交矯正的流氓行為，審查會認為不僅不符法律構成要件，也是規避正當法律程序、以行政手段壓制異見、迫使人民絕對服從的統治手段。

此種打壓異己、使人民產生畏懼發表評論政府言論的心理、從而達到鞏固威權統治目的的統治手段，已違反自由民主憲政秩序，故審查會8日決議確認屬於促轉條例第6條之1所指「應予平復之行政不法處分」。

法務部表示，林水泉先生獲得平復後，將與其他政治受難者一樣，由法務部公告於網站及刊登在行政院公報上，後續也將移請權責機關儘速塗銷林水泉的前科紀錄，滌除60餘年來所背負的不實污名，還予清白與遲來的公道。

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