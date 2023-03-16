被點名接棒新北 劉和然：民主國家沒有接班人

新北市副市長劉和然接受媒體專訪，對於被點名接棒新北市長侯友宜，劉和然說，民主國家沒有接班人。（擷取自網路畫面）

2023/03/16 12:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨籍新北市長侯友宜參選總統呼聲高，新北市副市長劉和然近來頻繁出席市政行程，被點名是侯的接棒人選。劉和然今天接受媒體專訪表示，民主國家沒有接班人，江山代有才人出，當校長已經實現他的人生夢想，目前沒有規劃下一步。

劉和然接受廣播節目專訪，主持人詢問，新北市政府關心國政議題，是否正在研擬撰寫國政白皮書？

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劉和然否認說，市府沒有撰寫國政白皮書，但市府員工、各局處首長若對於國政不關心，市政絕對不可能做好，侯友宜也關心國政議題，只是很少對外說明，例如侯推薦一本書《如何避免氣候災難》，至少看2遍並做筆記，還有影集《高牆邊的混亂》，描述以色列和巴基斯坦的戰爭，2個國家世代仇恨，人民生活困苦，讓侯看了很有感，其他包括全球、兩岸、半導體、台美關係等議題，侯友宜都非常關注，但是僅止於內部分享而已，很少對外講。

針對侯友宜是否準備好挑戰2024總統大位？劉和然表示，他無法代替侯回答，說實話他沒有親口詢問過侯的想法，畢竟這種事情很敏感，怎麼回答都不對，至於內部會議也從未下達任何和選舉有關的指令，只是謹守市政優先的本分，叮囑局處首長和區長要把市民的大小事情放在心上。

被問到侯友宜是否為好的國家領導人？劉和然回應，「我覺得是」，台灣有不少人才可以擔任國家領導人，但他和侯共事多年，貼身觀察到侯有處理五股垃圾山、塭仔圳重劃區的執行力、魄力和霸氣，也有愛護動物溫暖的一面，「至於有沒有機會，不是我能判斷」。

至於外界點名台北市副市長李四川、劉和然是接棒新北市的熱門人選。劉和然回應，民主國家沒有接班人，回到以民為天，李四川是他的老同事、老長官，兩人共事多年，李四川是很好的人才，但是江山代有才人出，人才是國家的，該提拔就提拔，不能有私心，希望大家多關心民生議題，就不會去揣測政治。

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