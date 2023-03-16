肯定鄭文燦10點聲明 張善政：都很正面

桃園市長張善政受訪時，肯定行政院副院長鄭文燦10點聲明，認為都很正面。（記者謝武雄攝）

2023/03/16 11:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政日前受訪表示，桃園眾多工程缺失來自前市府內控失能，引發藍綠互控，連行政院副院長、前市長鄭文燦都發表十點聲明，強調願配合監察院調查約詢；張善政說，市府態度就是釐清過去為什麼出現問題，讓未來能夠避免；對於鄭文燦10點意見，他覺這些意見基本上都是正面的。

張善政說，監察院排定24日進行約詢報告，他會親自前往，市府團隊也在準備文件，昨天鄭副院長（指鄭文燦）也出來說明樂意去監察院做說明，他覺得這是一個非常正面的態度，對於這種作法他也給予他稱許跟肯定，他覺得不管是什麼人，只要能夠有助於釐清過去這些案子為什麼出現問題，讓未來能夠避免，讓桃園公共工程能夠更安全，這都是有助益的，都是好事情。

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張善政說，重點就是不管是鄭文燦現在是副院長或是他本人，重點就是要讓桃園市民能夠有一個感受到安全可用的公共工程空間，這是最重要的，找出過去一些問題以後，再下來我們會努力把這些問題設法解決，將來能夠避免，不要再出現。

對於記者追問，鄭文燦提出10點意見的看法，張善政表示，他覺得這些意見，基本上都是正面的，鄭文燦也說願意接受約詢，這對於釐清過去問題為什麼發生都有幫助的。

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