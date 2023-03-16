高嘉瑜訪美出意外 右腳見紅腳踝變「麵龜」

高嘉瑜發文表示在美國的機場發生意外，被倒下的行李壓到腳，導致腳踝腫得像麵龜，後續她也分享有關傷勢的照片，引發網友關心。（圖擷自臉書）

2023/03/16 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜近日前往美國訪問，不過她昨晚在臉書發文，表示在機場發生意外，被倒下的行李壓到腳，導致腳踝腫得像麵龜，後續她也分享傷勢以及必須佩戴護具和使用拐杖的照片，引發網友關心。

高嘉瑜近日陸續到華府、德州參訪，但她昨晚間8點32分（台灣時間）突發文表示，要從德州搭機到加州時，在機場搭電扶梯過程中行李倒下壓到腳，「一陣天旋地轉，現在腳踝腫得像麵龜」。台灣時間今上午6點42分她又再度發文，表示一到加州立刻到診所就醫，照了X光，拿了拐杖跟護具，從當地時間15日12點到診所就診，到下午3點才離開。

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高嘉瑜也提到，在檢查後醫生表示，應該沒有骨折，建議冰敷、戴著護具、拐杖，預估要3至4週才能完全康復。她也表示這次完整體驗了美國醫療服務，幸好國務院有保險，所以最終只付25美金（約新台幣760元）的自付額。

高嘉瑜在相關發文底下也陸續分享照片，只見她的右腳踝嚴重腫脹，且小腿也有一道有破皮、長長的傷口。網友見狀也紛紛留言關心「看起來好痛」、「看起來很嚴重」、「看著都覺得痛」，另有一些網友還留意到她的右腳拇指並留言提醒「有點拇指外翻，要注意一下」，希望她她「早日康復」。

立委賴香伶也留言說「出門在外，一切小心！」民眾黨議員林珍羽也關心她「保重平安」。

高嘉瑜發文表示在美國的機場發生意外，被倒下的行李壓到腳，導致腳踝腫得像麵龜，後續她也分享有關傷勢的照片，引發網友關心。（圖擷自臉書）

高嘉瑜也表示，這次完整體驗了美國醫療服務，幸好國務院有保險，所以最終只付25美金（約新台幣760元）的自付額。（圖擷自臉書）

高嘉瑜近日陸續到華府、德州參訪，在臉書粉專時常更新於當地的動態。（圖擷自臉書）

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