批張善政未審先判 桃市議會民進黨團：只會靠清算提高聲量

桃園市議會民進黨團批張善政「以體檢之名、行清算之實」，只會靠清算來提高聲量。（資料照）

2023/03/15 22:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政日前表示，桃園眾多工程缺失來自前市府內控失能，希望行政院副院長鄭文燦主動說明，鄭文燦今回應，願意配合監察院調查約詢；對此桃園市議會民進黨團批張善政「以體檢之名、行清算之實」，只會靠清算來提高聲量，上任至今對桃園實質建設毫無想法，抹黑和口水對桃園不會有任何幫助。

民進黨團表示，市府成立「公共工程體檢委員會」，針對平鎮停車場、楊梅區公所大樓、竹圍漁港等工程進行體檢，事實上前市長鄭文燦已完成工程檢討及缺失改善，針對少數有瑕疵進行補強，虛心接受批評有錯即改，張善政團隊批評前朝內控有問題，如同未審先判，讓人不難想到就是在清算。

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民進黨團提出，根據「桃園‧以人為本的城市轉型」統計，2015年至2022年桃園工程獲國內外至少495個獎項，其中公共工程金質獎22個、金安獎15個，國際獎項近20個，桃園在2022年就榮獲2金2銀的殊榮，為獲獎最多的城市。

民進黨團強調，張善政滿意度高代表現階段市民對市府肯定，但鄭市長任內的高滿意度是事實，就連卸任前一年，不論是市長滿意高達七成以上，桃園市在經濟力、社會力也都是六都之冠；選舉已經結束，用政治清算和抹黑攻擊不是一個地方行政首長該有的高度和風度。

民進黨團說明，桃園八德國民運動中心發生羽球場天花板掉掉落事件，監察院發函桃園市政府，依照制度本來就該由現任市府團隊說明，張善政曾對媒體表示目前市府可以調閱完整資料，也表達樂意到監察院說明，鄭文燦辦公室也表示，監察院如需約詢鄭文燦，他也非常願意，所以外界不必再有過多的推測。

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