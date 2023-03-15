批藍營選策會是「傅崐萁兄弟會」 李正皓：國民黨已經輸一半

國民黨針對2024選戰成立「中央選戰策略會報」，成員包含曾涉賄的前台南議長李全教、立委傅崐萁等人。對此，政治評論員李正皓質疑：「這是選策會還是兄弟會？怎麼看來看去都像是傅崐萁的兄弟會，不是國民黨的選策會？」（資料照）

2023/03/15 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨針對2024選戰成立「中央選戰策略會報」，成員包含曾涉賄的前台南議長李全教、立委傅崐萁等人。對此，政治評論員李正皓質疑：「這是選策會還是兄弟會？怎麼看來看去都像是傅崐萁的兄弟會，不是國民黨的選策會？」

國民黨指出，「中央選戰策略會報」由國民黨秘書長黃健庭負責召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順，總共10人。

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「沒有比較沒有傷害。」李正皓在臉書貼文表示，民進黨提名策略小組，除了召集人潘孟安，成員包括柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、許立明、立委羅致政、蔡易餘、中常委陳茂松、前立委段宜康、新社會智庫副總幹事劉維鈞、立委吳秉叡、中執委林益邦、立委王定宇，「不是比成員的社會形象，比的是派系的平衡性」。

李正皓指出，民進黨提名策略小組，各派系人員都有進駐，每個選區的提名都可視為黨內派系的共識決，可以最大程度避免提名後的分裂，「但國民黨把好好一個選策會搞成兄弟會，保證之後的提名爭議一定超級多，2024大選還沒開打，國民黨已經輸一半」。

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