不能再光講「侯侯做代誌」 江啟臣建議侯友宜發表國政論述

國民黨立委江啟臣今天接受網路媒體「震傳媒」主持人黃光芹專訪。（震傳媒提供）

2023/03/15 20:47

〔記者王千豪／台北報導〕兼任民進黨主席的副總統賴清德今天登記黨內總統初選，相較之下，國民黨熱門人選之一的新北市長侯友宜尚未鬆口，對於媒體提問仍一貫以制式回答，引發藍營支持者焦慮。對此，國民黨前主席、立委江啟臣今天表示，建議侯友宜以新北市長身分，對國政發表意見，做一些價值表述。

江啟臣今天接受網路媒體「震傳媒」主持人黃光芹專訪，黃光芹談及最新民調顯示，賴清德不論是在「三腳督」，還是藍綠對決的情況下都贏；江啟臣表示，媒體這幾天炒作賴清德參加民進黨內總統初選登記的新聞，再加上3月4日綠營在南投立委輔選的勝利，就會有所謂的「花車效應」（bandwagon effect），賴清德會有民調的峰值，未來會怎樣不知道。

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談及侯友宜至今尚未表態，江啟臣說，如果提名要經過初選，需要幾個月時間，侯友宜就要表態，不過如果是協調、徵召，那侯友宜就不必在此時對外宣示。江強調，他相信黨主席朱立倫有智慧去處理相關問題，制定最好的勝選方程式。

針對侯友宜面對媒體詢問時，一貫以制式回答，江啟臣說，選民期待久了就會有點彈性疲乏，陷入焦慮，現在應該還沒有到失望，不過對於想選的人來講，這段期間應該要做相關的選戰準備。若侯友宜現在因市政不方便表態的話，也不需要逼他，但他可以市長的身分，就一些議題進行表述，「市長也可以對國家議題、國政、國際論述，不要把顧慮當成包袱」，可以放開一點。

另外，談到民眾黨主席柯文哲，江啟臣說，「柯文哲或許不足以當選，但他足以讓你不當選。」藍營不能小看柯文哲，加上柯日後要出訪美國，將會是短期內影響柯參選狀況的事件，而美方給予的規格、對話內容、媒體效應、整體評價，也都會影響到整體局勢的變化。

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