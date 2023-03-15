賴清德今登記參選總統 侯友宜：尊重每個黨的做事方式

針對民進黨主席賴清德今天登記參加黨內總統初選，被視為綠營2024潛在對手的新北市長侯友宜表示，每個黨都有做事的節奏與方式，尊重每個人扮演的角色。（記者賴筱桐攝）

2023/03/15 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨主席賴清德今天登記參加黨內總統初選，被視為國民黨總統熱門人選的新北市長侯友宜對此表示，每個黨都有做事的節奏與方式，尊重每個人扮演的角色，黨有黨的角色和做事的方法，都要給予尊重。

傳出日前有印度學者來台，與侯友宜和台北市長蔣萬安會面，並預測國民黨將贏得2024年總統大選，但前提是要提名侯參選。

請繼續往下閱讀...

對此，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，凡事要以國家與人民利益為最大目標，以民為天是他幾十年來不變的初心，用做事的態度為民服務，至於別人的想法，他都給予尊重。

媒體詢問侯，面對任何議題都採取少說多做、好好做事的回應方式，傳出團隊備戰2024年總統大選，研擬修正人物設定？

侯友宜表示，他從事公職43年，從小父親教導他，「惦惦啊做、實實啊做」（台語：安靜實在做事），話少說點，這就是他的個性，多做少說，尤其沒有必要的話更不要說，台灣需要的是和諧團結的力量，最不需要你一句、我一句，讓很多工作無法進行，所以團結台灣，不論是哪一個顏色、族群，大家好好做事，努力共同攜手，讓台灣更好。

此外，近期市府實施整體市政滿意度調查與侯友宜個人施政滿意度的內部參考民調，市府高層並授意各局處適時搭配攻勢，讓民眾有感，增加侯的喜好度與熱度。

侯友宜表示，各局處全力推動市政及社會福利工作，每個人應該把自己的角色做好，尤其在社福方面，新北市在健康城市的友善指標拿到多項第一名，新北市有如台灣的縮影，希望大家一起努力，讓新北在各方面有長足進步。

另外，前立委沈富雄認為國民黨2024總統大選若推出「侯盧配」組合，將是天下無敵，是否認為黨中央5月直接徵召最好？

侯友宜說，只要我們努力做事，都是最好的方式。

對於國民黨中常會今天將成立選舉對策委員會，傳聞成員包括台南市前議長李全教等人。侯友宜表示，相信黨主席朱立倫有妥善的方案處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法