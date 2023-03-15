拚戰2024！賴清德登記黨內總統初選：請給我機會帶領國家

賴清德今日上午完成登記民進黨總統初選。（記者羅沛德攝）

2023/03/15 10:08

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統黨內初選本週起跑，兼任民進黨主席的副總統賴清德14日派人領表，今（15）日上午親赴中央黨部完成登記，並說明參選初衷。賴清德強調，請給他機會帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。

賴清德今天上午在前屏東縣長潘孟安、黨秘書長許立明的陪同下，搶頭香完成登記黨內總統初選，並經過表件審查、資格審查及繳費等三道關卡，繳交新台幣500萬元費用，其中涵蓋登記費400萬元、以及民調費用100萬元，最快本週五就能確認是否為同額競選。

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賴清德表示，他已完成民進黨總統初選的登記，今年1月18日，他懷著戒慎恐懼的心情接任黨主席，希望團結黨內，擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，感謝中執會推動黨務革新，積極回應社會期待，更要感謝南投鄉親，在3月4日南投第二選區的立委補選，既給予黨籍立委蔡培慧「為南投爭一口氣」的機會，也給了民進黨重新出發、承擔使命的力量。

賴清德說，他今天以無比堅定的心情參與總統初選，希望爭取黨員和台灣人民的支持，讓他站在第一線，率領團隊建設國家、升級產業、造福人民，並且打擊黑、金、槍、毒，建立一個和諧、安定、公益的社會，讓青年看見希望、壯年實現夢想、老年得到幸福、弱勢者得到照顧。

賴清德說，台灣更要藉由成功因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及俄烏戰爭所引發的地緣政治變化及供應鏈重組等各種挑戰，讓台灣未來能夠更智慧、更永續、更具有韌性，特別是台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全。

最後，賴清德強調，請給他機會帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命；他並高呼，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP」。

根據民進黨通過的初選時程，3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記；若非同額競選，且有經協調退選者，將於3月22日提請中執會予以同意；如若同額競選，賴清德最快3月17日確定出線，將再提請中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日舉辦的民意調查。

賴清德今日上午登記民進黨總統初選。（記者羅沛德攝）

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