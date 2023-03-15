參訪大統新創 陳建仁：淨零排放學習之旅

行政院長陳建仁（前排左2）由經濟部長王美花（前排左1）陪同參訪大統新創股份有限公司。（記者周敏鴻攝）

2023/03/15 18:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長陳建仁下午由經濟部長王美花陪同，前往參訪桃園市蘆竹區參訪大統新創股份有限公司，陳建仁說，紡織產業曾是推動台灣經濟起飛的重要引擎，如今還能產出全球最好的機能布料，去年世界盃足球賽，包括阿根廷在內的9個國家隊都是穿「台灣製造」的衣服，大統新創積極推動低碳、節能，是紡織產業的典範，也能讓世界看到台灣的溫暖與堅韌。

上市公司大統新創成立於1986年，專長布料織造、染色與後整理加工，近年來積極推動「綠色生產」，透過建置低浴比高溫染色機、高效率天然氣鍋爐等設備，降低製程的耗水、耗能，公司統計，年減碳量甚至達到1萬4900餘公噸，約等於38座台北市大安森林公園的二氧化碳吸收量。

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陳建仁說，他擔任行政院長的重要任務之一，就是要協助傳統產業的升級再造，讓產業地方化、智慧化並兼顧環境保護。大統創新推動減碳計畫、引進太陽能發電，未來更應扮演領頭羊的角色，帶領其他產業一起學習，讓所有產業都能愈來愈好。

「參訪大統新創是一趟學習之旅」，陳建仁說，政府積極推動產業環保與永續發展，他透過參訪，了解大統新創以關懷帶動創新，除能帶給世界更好的紡織品，也兼顧環保，是所有產業達成「淨零排放」目標的最佳典範。

王美花則盛讚大統新創是紡織界「台積電」，她說，台灣的紡織業非常有競爭力，考量國際大廠都很看重供應鏈的減碳成效，大統新創漸少耗能、耗水，維持了極佳的競爭力，也讓世界看到台灣的產業，正一點一滴地往上進步。

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