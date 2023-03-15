復仇者原來這樣裝刺針飛彈 防空營基地期末測考解密

復仇者飛彈車系統實施刺針飛彈射擊。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

2023/03/15 16:46

〔記者吳哲宇／台北報導〕陸軍砲兵第58指揮部防空營日前實施基地期末測驗，驗證幹部指揮程序、官兵命令貫徹及作戰能力，使部隊熟稔戰時任務，提高戰場存活率。根據《軍聞社》報導，測驗過程中，官兵也演示了復仇者防空飛彈系統的裝彈過程，讓大家耳目一新。

過往都以為復仇者防空飛彈系統的裝彈方式，是將刺針飛彈由發射孔裝入裝填，沒想到透過軍聞社照片，才讓大家知道，原來復仇者的四聯裝刺針飛彈發射箱，箱體有上蓋與下蓋，打開後上下各有兩枚刺針飛彈槽位，裝填時由吊索吊掛飛彈，再由官兵將飛彈放入飛彈槽。

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「復仇者」車載式飛彈防空系統在台部署已20年，為陸軍野戰防空主力，飛彈車上有2具4聯裝的刺針飛彈，單次攜行飛彈量達8枚，構成1套自走式低空防禦系統，與檞樹飛彈系統一樣，也可單獨部署於地面，形成固定式防空據點。復仇者飛彈防空系統兼具殺傷力與機動性，能有效打擊敵機丶武裝直升機及無人機低空威脅，嚇阻共軍。我國共計向美採購74套「復仇者」飛彈系統，不過，由於使用的刺針飛彈彈種老舊、車輛行駛也有容易翻覆等危險因素。

軍方官員說，陸軍軍團級部隊的地面防空武器系統，目前是由車載式復仇者飛彈系統及檞樹飛彈系統為主力，但因為檞樹飛彈系統日趨老舊，面臨消失性商源且維持成本逐年升高，軍方也未提出復仇者系統的性能提升計畫，因此以陸射型劍二飛彈為主體的國造新式陸射飛彈武器系統來接替。陸射型劍二飛彈系統目前正在量產作業中，換裝完成後，可因應敵方航空器丶無人載具及巡弋飛彈的攻擊，確保防護目標及部隊安全。

軍方官員表示，陸軍採購「新型野戰防空武器系統」，全案包括：接戰管制次系統6套丶相列雷達次系統6套丶飛彈（火力單元）次系統（含載具）29套丶陸射型劍二飛彈246枚，並建立訓練能量丶整體後勤支援丶各式備份料件及相關配合款等，全案預計在2026年度完成。

復仇者飛彈車的刺針飛彈發射瞬間。（國防部提供）

陸軍砲兵第58指揮部防空營官兵實施裝彈。（軍聞社提供）

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