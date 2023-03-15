盼基捷紛擾劃下句點！ 謝國樑：編1千萬預算成立捷運專案辦公室

基隆市長謝國樑表示，基隆市政府編列一千萬追加預算，規劃成立「捷運專案辦公室」，希望過去紛擾劃下句點。（記者俞肇福攝）

2023/03/15 14:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員指出負責基隆捷運的人都出走，質疑基市府不打算蓋基隆捷運？基隆市長謝國樑表示，基隆市政府已編列1000萬元追加預算，計畫成立「捷運專案辦公室」，他說，市府正努力準備讓捷運進到基隆，也盼過去紛擾劃下句點。

謝國樑表示，目前基隆捷運可說是全國最關心議題，他要對無論提出褒或貶所有關心的人表達感謝，市民也樂見大家關心基捷，因為關心越多，就有越多資訊可在檯面上供大家分析。他希望過去關於基捷的紛擾劃下句點，期待也重視17日與交通部次長胡湘麟會面洽談基捷經費分攤等議題，但目前提出基隆市府分攤「53億元還是太貴」，對市府的負擔還是太重。

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此外，謝國樑表示，基隆市府目前沒有設立捷運局，市府已在追加預算編列1000萬元，因為市府交通處交通規劃科是負責各項交通規劃，若要再負責捷運會捉襟見肘，期盼議員支持交通處在追加預算提出的捷運專案辦公室計畫。

謝國樑說，捷運專案辦公室屬於市府交通處指導單位，將邀請具有運營、興建、聯合開發的專業人員擔任主持人。市府正努力準備讓捷運進到基隆，才會調整許多預算，包括將原先規劃獨資興建新市政大樓，調整為與民間合作開發，不僅能創造就業機會，也不會增加市府負擔，讓市府員工有新的辦公處場所。

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