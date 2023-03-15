朱立倫：蔡政府內政無能 外交、兩岸、國防沒半撇

國民黨主席朱立倫（中）15日主持中常會發表演說，批評蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒半撇。（記者塗建榮攝）

2023/03/15 14:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天主持中常會發表談話時批評蔡政府執政無能，在民生方面缺水、缺電又缺蛋，兩岸政策只會去中、抗中與抹紅，國防部分更是丟人、丟槍又丟士氣，如今外交方面還要丟友邦，邦交國數目恐將只剩下13個，讓全民看到蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒半撇。

朱立倫表示，錯誤政策比貪污更可怕，現在全民都在擔心缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資，蔡政府7年來花1800多億要確保供水無虞，但至今台灣仍在缺水，而蔡政府的能源政策，就是以進口天然氣來取代其他能源，造成台電由於國際能源價格大漲，去年加上今年預估將虧損5700億，中油、台電公司去年就合計虧損4800億。

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朱立倫指出，現在還缺蛋、缺豬肉，讓人民看到政府無能，蔡政府只會拼政治，面對缺蛋問題卻沒半撇，而總統應該負責的兩岸、國防、外交等3大領域，其中兩岸關係只會搞意識型態，所謂的務實台獨，就是每天去中化，結合各種力量抗中，對於真正可以促進兩岸交流對話的國民黨，不斷抹紅，所以民進黨的兩岸政策就是去中、抗中、抹紅。

朱立倫還說，在國防方面，最近丟人、丟槍、丟士氣，槍不見，人也跑掉，當國外媒體侮辱退伍軍人投共，身為三軍統帥的蔡英文總統卻沒有出來說一句話，今天還傳出台灣將丟掉友邦，過去馬政府穩定維持22個友邦，如今可能再創新低，只剩下13個邦交國。

朱立倫表示，全民都已經看到蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒有半撇，國民黨會讓大家看到走對的路，主張親美、友日、和陸路線，不斷獲得國際友人支持，也能讓兩岸交流對話，國民黨還要為人民拼好日子，面對2024大選，全黨會團結一致，一定無私無我，以公平方式提名立委，總統選舉也要團結所有力量，讓大家看到國民黨有希望，能為台灣與中華民國打拚。

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