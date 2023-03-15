為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫：蔡政府內政無能 外交、兩岸、國防沒半撇

    國民黨主席朱立倫（中）15日主持中常會發表演說，批評蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒半撇。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席朱立倫（中）15日主持中常會發表演說，批評蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒半撇。（記者塗建榮攝）

    2023/03/15 14:35

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天主持中常會發表談話時批評蔡政府執政無能，在民生方面缺水、缺電又缺蛋，兩岸政策只會去中、抗中與抹紅，國防部分更是丟人、丟槍又丟士氣，如今外交方面還要丟友邦，邦交國數目恐將只剩下13個，讓全民看到蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒半撇。

    朱立倫表示，錯誤政策比貪污更可怕，現在全民都在擔心缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資，蔡政府7年來花1800多億要確保供水無虞，但至今台灣仍在缺水，而蔡政府的能源政策，就是以進口天然氣來取代其他能源，造成台電由於國際能源價格大漲，去年加上今年預估將虧損5700億，中油、台電公司去年就合計虧損4800億。

    朱立倫指出，現在還缺蛋、缺豬肉，讓人民看到政府無能，蔡政府只會拼政治，面對缺蛋問題卻沒半撇，而總統應該負責的兩岸、國防、外交等3大領域，其中兩岸關係只會搞意識型態，所謂的務實台獨，就是每天去中化，結合各種力量抗中，對於真正可以促進兩岸交流對話的國民黨，不斷抹紅，所以民進黨的兩岸政策就是去中、抗中、抹紅。

    朱立倫還說，在國防方面，最近丟人、丟槍、丟士氣，槍不見，人也跑掉，當國外媒體侮辱退伍軍人投共，身為三軍統帥的蔡英文總統卻沒有出來說一句話，今天還傳出台灣將丟掉友邦，過去馬政府穩定維持22個友邦，如今可能再創新低，只剩下13個邦交國。

    朱立倫表示，全民都已經看到蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒有半撇，國民黨會讓大家看到走對的路，主張親美、友日、和陸路線，不斷獲得國際友人支持，也能讓兩岸交流對話，國民黨還要為人民拼好日子，面對2024大選，全黨會團結一致，一定無私無我，以公平方式提名立委，總統選舉也要團結所有力量，讓大家看到國民黨有希望，能為台灣與中華民國打拚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二膽失聯上兵人在中國 海基會：相信對岸會妥善處理
    2023/03/15 12:35

    二膽失聯上兵人在中國 海基會：相信對岸會妥善處理
    拜會馬英九 朱立倫︰馬認同親美、友日、和陸路線
    2023/03/14 17:33

    拜會馬英九 朱立倫︰馬認同親美、友日、和陸路線

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    審計長：雞蛋統計失真影響調控 已請農委會改善
    2023/03/13 11:24

    審計長：雞蛋統計失真影響調控 已請農委會改善
    民調不納自己 朱立倫：做每件事都是做球給主要候選人
    2023/03/12 10:40

    民調不納自己 朱立倫：做每件事都是做球給主要候選人

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播