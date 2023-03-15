深藍團體到國民黨要求朱立倫辭職 改採集體領導

深藍團體「藍天行動聯盟」今天中午到國民黨中央黨部前要求黨主席朱立倫辭職，黨魁職務改由中央評議委員遴選主席團主席兼任，採集體領導，以免區域及不分區立委由朱立倫提名，影響國民黨2024選舉結果。（記者施曉光攝）

2023/03/15 13:48

〔記者施曉光／台北報導〕深藍團體「藍天行動聯盟」今天中午到國民黨中央黨部前要求黨主席朱立倫辭職，黨魁職務改由中央評議委員遴選主席團主席兼任，採集體領導，以免區域及不分區立委由朱立倫提名，影響國民黨2024選舉結果。

「藍天行動聯盟」主席武之璋指出，國民黨智庫日前內部做了一份研究報告顯示，2024大選約有77萬名首投族，其中25萬人將投票給民進黨，9萬人會投時代力量，7萬人投民眾黨，國民黨只有4萬人支持，他認為這個研究結果非常正確，因為國民黨領導人迄今不知道自己是怎麼敗的，國民黨是敗在民進黨去中國化成功，敗在失去主義、信仰、靈魂，現在已成行屍走肉。

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除了要求朱立倫下台，「藍天行動聯盟」主張未來的國民黨總統參選人，必須通過黨內初選，同時必須宣示自己是中國人，承認「九二共識」，反對台獨，否則沒有資格代表國民黨參選。

「藍天行動聯盟」還說，如果國民黨高層再不重視基層黨員的聲音，將不惜流血抗爭，因為不能眼睜睜看著百年大黨亡於私心政客之手。

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