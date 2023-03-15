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    藍營諷賴清德參選總統外交不會進步 黃捷反嗆：急跟中共裡應外合？

    高市議員黃捷。（資料照，記者翻攝）

    高市議員黃捷。（資料照，記者翻攝）

    2023/03/15 13:15

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨主席賴清德今登記黨內總統初選，藍營諷賴清德參選，外交不會進步，市議員黃捷反嗆，藍營急跟中國裡應外合？她認為台灣人要把腰桿挺直，與自由同盟國家並肩，台灣民主越穩健，國際支持也會更強。

    副總統賴清德身兼民進黨主席，今天完成民進黨內總統初選登記，同時傳出宏都拉斯擬與中國建交消息，藍營立委陳玉珍諷刺「在民進黨總統候選人登記聽到這個消息，很遺憾也是很諷刺，因為賴副總統參選下一屆總統外交是不會進步」。

    黃捷對此在臉書發文回應「藍營立委急著在此時扣帽子，是和中國一搭一唱、裡應外合嗎？」

    黃捷說，國際斷交的決定，涉及當今國際政治和兩岸情勢的複雜性，或許是巧合，但也很可能是中國一如往常的文攻武嚇，試圖影響台灣的選舉。

    黃捷引用在經典賽最後一場賽事中，她在台中球場現場聽到啦啦隊應援團喊著「對手再強都只是一個球隊，但我們是一個國家」，她說就是這一句話，再次鼓舞全場士氣，2萬人的加油聲響徹球場、震撼國際，直到最後球賽結束都沒有停下。

    黃捷呼籲，面對中共的施壓，此時台灣更要上下一心、堅定走向世界，台灣人要把腰桿挺直，與自由同盟國家並肩，台灣民主越穩健，國際支持也會更強！

    黃捷說，我們要讓世界看見台灣，期盼賴副總統未來能夠成為台灣的總統，帶領國家向前行。

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