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    高金素梅用簡體字質詢陳建仁 民進黨轟價值錯亂：中共給的稿？

    無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢時，被人發現其簡報檔竟使用簡體字。（記者塗建榮攝）

    無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢時，被人發現其簡報檔竟使用簡體字。（記者塗建榮攝）

    2023/03/15 13:00

    〔記者陳政宇／台北報導〕無黨籍立委高金素梅昨於立法院質詢行政院長陳建仁時，被抓包簡報檔使用簡體字，民進黨新聞部主任張志豪今（15）日質疑，高金素梅用中共給的稿子質詢台灣官員，價值錯亂，應立刻出面說清楚並向國人道歉。

    「這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？」張志豪表示，民進黨呼籲，國人面對這種分化台灣內部力量，台灣人民只有更挺直的持續捍衛國家，才能團結一致對外。

    張志豪說，中華民國的立委在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國的官員，離譜至極，強力質疑高金素梅是用中共給的質詢稿，一字不漏的質詢台灣的行政院長，居心何在，高金素梅本人應為此出面說清楚，且立刻向國人道歉。

    張志豪指出，高金素梅利用總質詢，藉由「美國學人計畫」質疑是要操縱台灣政府，大量散播「疑美論」，完全無視台灣現在最大的威脅就是來自中國，對於中國不停對台文攻武嚇，外交上孤立打壓，高金素梅卻一句話都不吭，「不敢要求中共撤飛彈，卻要台灣不備戰」的荒謬、媚共立場，和中國沆瀣一氣令人失望。

    張志豪並強調，更扯的是，高金素梅整場質詢以中共的角度質詢台灣行政院長，用意識形態扭曲事實，用「疑美論」與中共唱和，大扯台灣的後腳，甚至用言語挑釁批評陳建仁院長，完全忘記其身處中華民國的國會殿堂，忘記自己是中華民國台灣的立委。

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