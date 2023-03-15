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    鏡電視案被列瀆職罪被告 陳耀祥自承清白：不辭職也不迴避

    國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥，今（15）日出席立法院交通委員會，報告業務概況並備質詢。陳耀祥強調，他都還沒空看新聞、也沒收到通知，不過他是清白的，既不會辭職也不會迴避。（記者叢昌瑾攝）

    國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥，今（15）日出席立法院交通委員會，報告業務概況並備質詢。陳耀祥強調，他都還沒空看新聞、也沒收到通知，不過他是清白的，既不會辭職也不會迴避。（記者叢昌瑾攝）

    2023/03/15 12:14

    相關新聞請見︰

    檢追「鏡電視」審照有無外力介入 NCC主委陳耀祥列他字案瀆職罪被告

    〔記者丁奕／台北報導〕鏡電視執照申設風波多，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥被士林地檢署列他字案瀆職罪被告，今已轉給台北地檢署。陳耀祥今（15日）於立法院報告並備質詢，對於鏡電視前董事長裴偉遭列為被告，僅表示這是公司內部事務，NCC會持續關注。此外，立委提案應迴避鏡電視案，陳耀祥強調，他都還沒空看新聞、也沒收到通知，不過他是清白的，既不會辭職也不會迴避。

    今上午9時許傳出陳耀祥遭列他字案被告相關消息，立委邱顯智、陳椒華等立刻提出臨時提案，要求為了保持NCC審理鏡電視的中立、獨立性，陳耀祥應迴避鏡電視相關案件審理。

    陳耀祥表示，目前為止他也還沒看這個新聞，去年就有零星民眾去地檢署控告，而鏡電視的紛爭NCC從「公親變事主」，感到非常遺憾，目前他也不清楚是他字案還是偵字案的被告。

    陳椒華表示，鏡電視案紛紛擾擾，如今陳耀祥遭列為被告，是非常嚴重且對執政黨非常負面的事情，質疑陳耀祥除了要迴避是不是也要請辭或請假。

    陳耀祥指出，他個人是清白的，因此沒有辭職的問題，至於有沒有要迴避，則是NCC內部的問題，但他個人是無法接受這樣的提案。

    多名委員討論後，因為目前消息仍是依據新聞報導，尚無確實證據，也無相關公文，要看最終結果如何才會決定是否要迴避，因此提案不通過。

    陳耀祥也承諾，假如真的起訴一定會依法迴避，他目前看到的是中時的報導，而中時集團跟NCC的關係如何，大家都很清楚，NCC也會尊重地檢署的做法。

    而外界質疑鏡電視「政商媒關係複雜」，陳耀祥對此回應，在台灣能辦新聞台的都跟政商媒有關係。

    陳椒華也質疑鏡電視財務是否健全，她表示，鏡電視股東陳泰銘向她反應已賣出公司股權，不過鏡電視還代替陳泰銘發表聲明，說陳泰銘沒有賣，要請NCC查清楚。

    不過NCC主任秘書黃文哲說法與陳椒華相反，他指出，他與陳泰銘通電話時，陳泰銘於電話中表示並無賣出股權。

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