賴清德登記黨內總統初選 黃偉哲：盼老市長成為新總統

民進黨主席賴清德今日登記民進黨總統初選，台南市長黃偉哲受訪表示，盼望這位老市長能成為台灣新總統。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/15 11:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨主席賴清德今（15）日登記民進黨總統初選，對此，台南市長黃偉哲受訪表示，賴清德學經歷完整、為人耿直又正派，相信會是最好的人選，「盼這位老市長能成為台灣新總統」。

黃偉哲說，賴清德醫界出身，於哈佛取得公衛碩士，是台灣政壇兼具國際觀與頂尖學歷的代表人物，其從政經歷呈現在國內民眾或黨內同志面前，大家都有目共睹，是耿直又正派的政治人物，在目前所有可能參選總統的一線政治人物，攤開在國人面前，賴清德應是最好的選擇。

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黃偉哲表示，賴清德在台南市長任內，承先啟後，包括全國知名的南美館、中西區老街風華再現，也是全台最早推動低碳城市自治條例城市。

黃偉哲指出，人權與轉型正義也是賴清德著力甚深的理念，例如第一個制定言論自由日、設立湯德章紀念日（正義與勇氣紀念日）等，都是賴任內的成果。

黃偉哲強調，賴清德「身正、意誠」，一定能帶領台灣深化民主自由，與美日等國際盟友發展更鞏固的關係。

此外，針對友邦宏都拉斯新總統宣布將和中國建立邦交關係，黃偉哲直言中國在美國後院這樣操作，針對性很強，但台灣不會屈服於這樣的打壓，會更堅定深化與民主夥伴的合作關係。

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