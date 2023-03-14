英媒：中國阻撓南海鋪設涉及台灣參與的海底纜線

英國《金融時報》報導，中國正在阻擾行經南海的海底網際網路電纜鋪設與維護計畫。（示意圖，法新社資料照）

2023/03/14 23:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，並經常擾亂其他聲索國對南海的石油勘探和捕魚活動，如今也將黑手伸向海底纜線鋪設工程。據英國《金融時報》13日報導，中國尋求進一步掌控傳輸全球數據的基礎設施，正在阻撓行經南海的海底網際網路電纜的鋪設與維護計畫，並波及台灣參與投資的項目。北京當局的審批長期延後、要求更加嚴格，促使許多企業設計避開南海的鋪設線路。

報導引述2位行業高管稱，由於中國的反對和冗長的許可問題，一條正在興建中、名為 「東南亞日本二號海纜」（SJC2） 的電纜，已被延誤1年多。這條海底電纜由台灣的中華電信、中國的中國移動、美國的Meta（Facebook母公司）等公司共同擁有。 一位直接參與該項目且要求匿名的人士表示，這條電纜要在香港海域周邊鋪設的申請過程，被北京當局拖了好幾個月，理由是擔心承包商可能進行間諜行為或是安裝無關設備。

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據曾為美國海軍潛艦高階軍官、目前任職於智庫哈德遜研究所的克拉克（Bryan Clark）說法，中國正試圖加強管控其領域內的海底活動，部分是為避免他國監視系統被夾帶在海底電纜舖設工程中。

根據國際法，想鋪設海底電纜的國家或企業，若電纜經過一國領土的12海里內，就須向該國政府申請核准，若行經一國領土外12至200海里的所謂專屬經濟海域，則通常不必申請許可。

不過，歐洲兩家海底電纜公司的高階主管、以及兩位合作的律師都指出，中國等好幾個亞洲國家已開始要求，若電纜鋪設在12海里外的領海，也須申請許可。產業人士也透露，北京當局已把12海里內的許可審批過程變得很漫長且繁瑣。

全球約95%的洲際網際網路流量，透過400多條海底電纜傳輸，總長1400萬公里。

《金融時報》指出，為避免申請卡關，海底電纜團隊現在尋求規劃新路徑，避開中國聲稱擁有主權的水域。例如未來將從新加坡傳輸數據到日本的「Apricot」電纜，以及從新加坡傳輸數據到美國與「Echo」電纜，雙雙改道印尼，繞過南海。

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