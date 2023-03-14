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    吳伯雄一通電話 鍾東錦主動撤回對國民黨確認黨籍訴訟

    苗栗縣長鍾東錦去年脫黨參選苗栗縣長，遭國民黨中央開除黨籍，因而向透過律師向台北地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴，鍾目前人在新加坡考察，主動宣布撤銷告訴。（鍾東錦提供）

    苗栗縣長鍾東錦去年脫黨參選苗栗縣長，遭國民黨中央開除黨籍，因而向透過律師向台北地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴，鍾目前人在新加坡考察，主動宣布撤銷告訴。（鍾東錦提供）

    2023/03/14 16:21

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦於去年因違紀參選，遭國民黨解除苗栗縣黨部主委職務並開除黨籍，鍾東錦透過律師向法院提出「確認黨籍存在之訴」，經前任國民黨榮譽主席吳伯雄「伯公」居中協調，力勸鍾東錦應以相忍為大局著想，鍾東錦深有同感，今（14日）天主動宣布，將請律師撤回此案確認黨籍之起訴。

    鍾東錦目前率團至新加坡考察觀光、教育，他指出，上週五接到「伯公」吳伯雄的電話，要他以相忍為大局著想，經過考慮後，認為選舉也選過了，也跟主席朱立倫見過面，而且苗栗縣黨部主委邱一峰也上任了，如果此時還以訴訟方式，並不恰當，所以決定撤銷告訴。

    鍾東錦去年脫黨參選苗栗縣長，遭國民黨中央開除黨籍，6年內不得請求恢復黨籍。鍾東錦認為，國民黨針對黨員選舉辦法早已有一套運作機制，不應受到黨外人士的危言聳聽，而遭到破壞，當時更獲得來自黃復興黨部、青工會、婦女會與立法委員陳玉珍等多個社團組織、政壇友人的聲援、鼓勵，於是透過律師向台北地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之起訴，全案仍在法院審理，預計4月6日宣判。

    鍾東錦指出，他高票當選苗栗縣長，迄今仍以「藍軍小兵」自居，期望能夠為團結台灣盡一份心力，讓曾經擔任國民黨榮譽主席的吳伯雄「伯公」十分讚賞，進而力勸他應以大局為重，尤其面對即將到來的總統與立委大選，更要以「團結藍軍」為最優先考量。

    至於是否能夠重新回到國民黨，鍾東錦表示，加入國民黨已超過20多年，將尋求依黨內申訴管道救濟，但不管有沒有黨證，都不會影響為鄉親打拚服務、為苗栗爭取建設的心。

    針對鍾東錦縣長撤銷告訴，國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示感謝吳前主席伯公一直以來為國、為民、為黨無私的奉獻，更感謝鍾東錦以團結藍軍，無私的胸襟，為2024藍軍團結開啟一個良善的開端，此事他已居間協調許久，冀望這個好的開始，為結合泛藍勢力作為一個好的起點。

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