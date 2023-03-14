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    民進黨三重立委余天傾向不連任 3人表態接棒

    李坤城。（翻攝臉書）

    李坤城。（翻攝臉書）

    2023/03/14 15:12

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市立委第三選區（三重103里）現任立委余天傾向不連任，除了前議員李坤城已表態爭取接棒參選立委，現任議員李余典、彭佳芸近日也鬆口有意願爭取，3人實力不弱，且都正在積極爭取里長們的支持，預料選情將非常激烈。

    民進黨區域立委提名初選將於3月20日至24日受理登記，針對不建議現任議員參與立委選舉的「誠信條款」，去年3月即宣布不參選連任，積極準備參選立委的李坤城說，誠信條款是希望議員剛選上，能留在議會好好監督市政，這也是參選議員時對選民的承諾。

    李坤城認為，如果真的有現任議員要選立委，的確會對黨的團結形象有傷害。希望大家支持他，讓三重多一席好立委，也讓民進黨三重、蘆洲區6位議員，在議會繼續監督市政。

    彭佳芸表示，她從主播轉戰政壇後，常常在想還能為在地鄉親多做些什麼，近期不斷有在地朋友及里長們鼓勵她爭取三重立委初選，擴大服務，目前第三選區三重103里中，已有54位里長懸掛署名布條支持她，感謝基層鄉親的力挺和鼓勵，三重十多年沒有在地年輕的立委，會在適當的時機跟大家宣布決定。

    李余典受訪時表示，他在三重耕耘很久，本來沒考慮要參選立委，不過最近持續受到各界的鼓勵，若不出來會「對不起鄉親」，因此決定當仁不讓參選。

    李余典。（翻攝臉書）

    李余典。（翻攝臉書）

    彭佳芸。（翻攝臉書）

    彭佳芸。（翻攝臉書）

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