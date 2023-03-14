林姿妙律師聲請調閱庭外監視畫面 檢方：避免延滯訴訟請法官斟酌

宜蘭地院開庭審理特殊洗錢與財產來源不明案，林姿妙（中）到院報到。（記者游明金攝）

2023/03/14 13:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地方法院今天繼續開庭，林的辯護律師直指有證人在宜蘭地檢署應訊，相隔70分鐘前後證述不一致，聲請調閱宜檢偵查庭外走道監視畫面，了解廉政官與證人是否在庭外對話；檢方回應，為避免被當成延滯訴訟手段，請法官斟酌。

宜蘭地院今天針對林姿妙涉及的財產來源不明及特殊洗錢罪，釐清爭點與證據能力，林由3名辯護律師陪同，全程委由律師答辯，庭訊結束後，林姿妙步出法院時面對媒體詢問，只說「人在做天在看」、「正正當當」，便搭車離去。

請繼續往下閱讀...

檢廉調查林姿妙涉貪案，曾經傳喚多名證人，林的辯護律師指出，去年7月11日，有名證人到宜檢說明，偵查庭開到傍晚5點2分休息，證人由廉政官陪同到庭外走道休息，晚上7點5分重新訊問，證述完全不一樣，盼聲請調閱走廊監視畫面，還原70分鐘的事情真相。

檢方表示，檢廉訊問過程都有錄音、錄影、辯護人陪同，筆錄完成後，交給被告與辯護人閱覽，辯方聲請畫面應予尊重，不過，庭外走廊監視器影像只有畫面沒有聲音，恐怕無法釋清疑慮，若想釐清真相，法官可通知證人出庭。

檢方又指出，走道監視畫面錄下其他無關人士畫面，調閱時有違反個資法疑慮，且數量龐大，為避免被當成延滯訴訟手段，以致於影響審判，請法官斟酌。

辯方聲請調閱監視畫面，將交由地院合議庭裁定，另外，前縣府農業處長康立和、縣長室助理張桂綾，今天也在律師陪同下出庭應訊，全案第二次準備程序庭結束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法