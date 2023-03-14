樂見AUKUS推進合作 外交部：強化民主國家嚇阻力

美國總統拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）以及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日在美國聖地牙哥共同宣布AUKUS推動方案。（圖擷取自蘇納克推特）

2023/03/14 13:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國、英國和澳洲組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），主要以分享核子潛艦技術與反制中國為目標，3國領導人13日在美國聖地牙哥海軍基地發表聯合聲明，公開潛艦合作相關細節。外交部今天表示，相信三方的合作將強化民主國家在印太區域的嚇阻能力，有助維持區域和平穩定。

綜合外媒報導，美國總統拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）以及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日在美國聖地牙哥聚首，共同宣布AUKUS推動方案，並具體說明AUKUS逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖。

請繼續往下閱讀...

拜登表示，加強威懾和促進穩定的艱難工作將影響未來幾十年的和平，美國在印太地區找不到更好的合作夥伴了，「我們將在這裡繼續寫下共同的未來」。蘇納克表示將會有3支潛艦艦隊在太平洋與大西洋共同努力，在未來數十年內保持海洋自由。艾班尼斯表示，這是史上針對澳洲國防能力的最大筆投資，同時也是美國65年來首次分享核動力技術，他對美國表達謝意。

外交部今天發布新聞稿，對此做出正面回應。外交部強調，樂見並歡迎AUKUS夥伴關係持續向前推進，相信三方的合作將強化民主國家在印太區域的嚇阻能力，有助維持區域和平穩定。

外交部重申，台灣作為印太區域的重要成員，位處第一島鏈樞紐位置及對抗威權擴張的最前線，始終堅定支持印太區域和平穩定現狀，長期以來與美國、澳洲及英國等理念相近國家具有共同利益。未來我國將持續與區域內外的理念相近國家共同合作，致力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域的和平、穩定與繁榮。

美國、英國和澳洲組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），3國領導人13日在美國聖地牙哥海軍基地發表聯合聲明，公開潛艦合作相關細節。（圖擷取自英國首相蘇納克推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法