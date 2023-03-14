國防MIT》台版「彈簧刀」亮相 中科院：等於大型手榴彈

中科院14日首度公開自行研製的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機系統，可由單兵攜行。（記者劉信德攝）

2023/03/14 11:43

〔記者吳書緯／台中報導〕烏俄戰爭爆發逾一年，由美國軍援的彈簧刀（Switchblade）自殺式無人機多次襲擊俄軍戰車與據點，引起世人關注。中科院今（14）日首度公開自行研製的台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，可由單兵攜行的進程精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標；中科院航空所所長齊立平表示，巡飛彈無人機等同單兵攜行的大型手榴彈，也可用於近岸攻擊的用途。

國家中山科學研究院今於台中院區舉辦「我國軍用軍規無人機發展與應用」記者會，公開展示「已量產」的銳鳶一型等4款無人機，以及「研發測試中」的尋飛彈、紅雀三型、銳鳶二型、攻擊型（衛星定位與目標影像）、騰雲等5款6型無人機。

請繼續往下閱讀...

其中，被外界喻為台版彈簧刀的「巡飛彈無人機系統」是首次對外公開亮相，根據研發人員現場簡介，巡飛彈無人機的用途是單兵攜行的近程精準打擊武器，用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標。

「巡飛彈無人機系統」的性能，中科院並未公布精確數據，僅透露這款無人機系統的導控距離大於10公立、制空時間大於15分鐘，並酬載EO/IR偵蒐系統，並在機頭裝載高爆彈藥。

至於發射方式，「巡飛彈無人機系統」是由發射筒發射，機身發射後，隨即開始展翼進行飛行，隨後透過操作手的面板進行操控，若戰時無法尋獲目標時，也設定了空中自毀模式，現場也一併展示可由單兵背負的裝備帶。

中科院航空所所長齊立平。（記者劉信德攝）

中科院14日首度公開自行研製的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機系統，可由單兵攜行。（記者劉信德攝）

中科院14日首度公開自行研製的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機系統，可由單兵攜行。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法