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    游錫堃致詞講了「這句話」 外國議員一聽都笑了

    「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開兩天議程序幕，立法院長游錫堃開幕致詞。（記者羅沛德攝）

    「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開兩天議程序幕，立法院長游錫堃開幕致詞。（記者羅沛德攝）

    2023/03/14 11:01

    〔記者楊丞彧／新北報導〕「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開兩天議程序幕，現場除有來自科索沃、北馬其頓與羅馬尼亞等國國會議員與談，也有來自歐美亞非等各大洲公民監督團體共同參與。立法院長游錫堃開幕致詞時指出，有健全的國會才有健全的民主，而民主是台灣自始至終堅持的核心價值。游錫堃也不忘展現幽默說：「我也很怕公督盟！」讓現場嘉賓笑成一片。游錫堃強調，也正是因為他與立委們會怕（公督盟），立法院才會更好。

    「2023國會開放與監督論壇」由我國公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及英國西敏寺民主基金會（WFD）共同舉辦，呼應「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership）的4項核心價值，以透明、參與、問責、涵容的精神，促進開放國會利害關係人之間的交流。論壇聚集來自全球五大洲的國會監督組織與專家學者，以「開放國會」與「國會監督」為主題，討論並交流實務經驗，促進亞太地區和全球的民主深化進程。

    游錫堃致詞時表示，台灣雖然不是「開放政府夥伴聯盟」（OGP）的會員國；也沒有簽署「開放國會」（OP）的《議會開放宣言》，但是，2016年起，台灣國會持續不斷地往公開化、透明化的目標邁進。他2020年擔任議長後，立即成立「開放國會委員會」，積極與民間組織合作，共同推出符合國際標準的「開放國會行動方案」。2021年更以亞洲第一個「非OGP會員國」的身分舉辦「2021開放國會論壇」，這些都足以證明台灣追求自由民主及開放國會的堅強意志與決心。

    游錫堃細數，根據「開放國會行動方案」規劃的4大方向，立法院已經完成立法院會議全程轉播公開、議事資料完整公開，現在也正推動國會廉能文化，鼓勵立委辦公室主動揭露利益衝突資訊；最後，建置人民連署倡議平台也即將上線，以擴大民眾參與國會運作的機會。

    游錫堃指出，開放政府與開放國會是全球趨勢，透過透明、參與、課責、涵容，國會不再只屬於民意代表和官員，而是能提升人民參與和表達意見的場域。有健全的國會才有健全的民主，而民主是台灣自始至終堅持的核心價值。

    游錫堃提到，台灣位於印太區域抵抗威權的最前線，過去3年除對抗疫情外，也和國際民主國家一樣，飽受威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅。近年來，全球民主版圖呈現萎縮現象。如何力挽狂瀾，是我們「民主同盟國」共同面對的課題。

    游錫堃說，台灣曾歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清治、日治、蔣氏政權等強權的殖民統治，現於國際民主與自由評比名列前茅，受到國際高度肯定，令人欣慰。台灣人現在享有的自由民主，和許多國家一樣，是從被壓迫和屠殺中走過來的。因此，我們更加珍惜，並期盼能幫助其他威權國家統治下的人民同享自由。

    最後，游錫堃也感謝公督盟對於立法院的監督不遺餘力，「我也很怕公督盟」，此言一出讓現場笑成一片。不過，游錫堃也強調，正是因為他跟立委會怕，所以台灣的國會才會更好，這正是公督盟展現的效果。立法院除了自律外，也需要他律，公督盟正是扮演非常好的他律角色。

    美國國際民主協會（NDI）計畫長露絲特（Stephanie Rust）致詞時指出，從2012年起10年間，全球獨裁政權穩定成長，生活在其底下的的人口從46%成長到72%。此外，社群的爆炸式成長與全球民粹領導人相互加成，使得社會更加兩極化。令人同樣擔憂的是，專制國家更不吝於展示其影響力並破壞民主社會。因此，透明度與公民參與就是應對這些挑戰的基本戰略；而台灣對於徹底透明的承諾，更是全世界民主國家的楷模。

    「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開兩天議程序幕，立法院長游錫堃與各國國會議員合影。（記者楊丞彧攝）

    「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開兩天議程序幕，立法院長游錫堃與各國國會議員合影。（記者楊丞彧攝）

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