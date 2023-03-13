道盡台灣窘困現狀 沈伯洋「惡鄰居」寓言曝親中派嘴臉！

沈伯洋13日以「惡鄰居」寓言暗籲台灣現況，引發熱議。（資料照，記者方賓照攝）

2023/03/13 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕近年儘管中國對台文攻武嚇力道加劇，國內仍有不少親中甚至倡議和平統一的聲音。對此，台灣民主實驗室理事長、黑熊學院共同發起人沈伯洋今天（13日）特別分享一則寓言故事，暗示台灣現況與能做的選擇，引發熱議。

沈伯洋週一透過臉書發文，「我家的房子大概是1980年代買的，也有所有權狀，但是我們家巷口有個惡鄰居，他一直說我們的房子是他曾祖父住過的地方，所以這個房子應該是他的，他只不過先讓給我們住一下而已。我們有幾次跟他說這房子不可能是他的，結果他數次在我們門口潑漆嗆聲，我們最後只好報警，並加裝監視器，沒想到不到幾天，監視器竟然又被破壞。因為這個鄰居家大業大，社區許多人跟他有生意的往來，所以警察每次也都是儘量勸和，不想惹事。」

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他接著說：「最近有個朋友來拜訪我們，得知此事，説要來主持公道，主要也是因為這個惡鄰也影響到他們了。想問問大家，因為目前不可能搬家，所以我應該『1.找全家族來連署，叫朋友安靜一點，不要挑釁』？『2.聲明以後絕對不裝監視器，並且把聲明貼在廁所提醒自己』？『3.逼迫爸媽不准購買防身設備與新的監視器，並且聲明家裡預算都應該用在買蛋和青菜』？『4.對外聲明我們與朋友和鄰居都會保持一樣的距離並形成三角形』？『5.妹妹一直說要正面抵抗惡鄰居，我打算出一件T-shirt上面寫我妹在認知作戰，這樣我就不會有事』？還是『6.好好保護並壯大自己，聯合抵抗力量，升高惡鄰攻擊的成本』？」

沈伯洋表示，「我自己是想用第六個方法，但是今天好幾個教授都跟我說前四個才是最好的方案，然後YT上面有人在用第五種方式抵抗。我書讀得比較少，我想這些知識分子跟網紅一定有什麼理由才是。」

不少網友一眼就看出沈伯洋是在暗喻台海現況和當今國內親中派，所謂要主持公道的「朋友」則是美國，「我在研議一個『如果惡鄰居拿武器來攻擊，全家人該如何應對的方法』，結果我爸指責我，這樣是要讓5歲兒子上戰場」、「還有人說，打到家裡來才會變惡鄰居，潑漆什麼的不是惡鄰居」、「最悲哀的是，鄰居已經侵門踏戶說要打死你，你家人還罵你怎麼不跪下來求饒」。

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