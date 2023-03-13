藍營質疑台南小巨蛋跳票要賴清德道歉 綠營︰勿急著「割稻尾」

南市議會國民黨團質疑台南孵了12年的小巨蛋飛了，要賴清德道歉。民進黨團則反批國民黨不是搶著割稻尾就是對市政不了解。（記者蔡文居攝）

2023/03/13 16:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團及立委陳以信，今天召開記者會質疑台南孵了12年的小巨蛋飛了，國立科學未來館則還在未來，批評副總統賴清德在台南市長任內的承諾跳票，有何資格選總統，應先公開向人民道歉。

南市民進黨團發言人李宗翰表示，台南小巨蛋及科學未來館都是台南市民所期待的重大建設，經過環境調查、可行性評估及各項資源整合，今年將有明確的成果，請國民黨不要急著「割稻尾」。

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李宗翰表示，國民黨忙著罵各項建設沒有進度遲未動工，顯見對各項重大建設沒有掌握，民進黨團呼籲國民黨團議員應該扎實做好每個環節，今天國民黨開這樣的記者會，不是搶著割稻尾就是對市政工作全然不了解。

教育局表示，針對國立科學未來館的興建，市府希望爭取行政院直接編列公務預算興建，且市長黃偉哲已向行政院爭取直接編列預算興建，而非如議員所言跳票。目前由教育部委由國立自然科學博物館成立籌備小組負責規劃及興建，以南市府所提供南台南站副都心9.8公頃用地作為基地，預估經費約需73億元。至於取消促參公聽會，是因市府已積極爭取行政院直接編預算興建才取消。

立委陳以信與南市國民黨團書記長蔡育輝、市議員王家貞、林燕祝、許至椿、蔡宗豪、蔡淑惠、李中岑、方一峰等人召開記者會，質疑賴清德在台南擔任7年多的市長，對台南鄉親許過很多承諾，其中小巨蛋案居然跳票，之後又說要改規畫科學未來館，但日前，連兩場公聽會都臨時取消，小巨蛋則變身為只能容納6000人的大台南會展中心。

他們質疑說，12年了，科學未來館的預算從不到20億元暴增到近70餘億元，大家都憂心，預算暴增會不會成為第2個新竹棒球場。他們要求賴清德做不到對人民的承諾，請先道歉，不要急著選總統。

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