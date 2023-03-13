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    萬安演習擴大實施 國防部：22縣市各擇1鄉鎮演練

    國防部預告，今年萬安演習將擴大進行，將在全台本島及外島22縣市，各選擇1個鄉（鎮、市、區）進行防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。示意圖。 （資料照）

    國防部預告，今年萬安演習將擴大進行，將在全台本島及外島22縣市，各選擇1個鄉（鎮、市、區）進行防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。示意圖。 （資料照）

    2023/03/13 15:02

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部預告，今年萬安演習將擴大進行，將在全台本島及外島22縣市，各選擇1個鄉（鎮、市、區）進行防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。

    台海情勢嚴峻，我國除了2024年將恢復一年期義務役，為強化國土防衛作戰效能，國防部在送達立院的最新書面報告中也指出，軍事訓練役男在今年11週部隊訓練課程中，亦將增加2週民防專業與災害防救訓練。

    同時，在配合各縣市政府「民安演習」部分，國防部說明，由守備部隊結合警消、民防、公民營組織，演練戰災等搶救課目，並規劃由台南市及嘉義市政府擇定轄內關鍵基礎設施，納入安全防護演練，確保民生需求與地方政府運作正常。

    另國防部也在報告中預告，為了有效降低戰時空襲損害，國防部規劃「萬安演習」以仿真、實地方式，將由去年北、中、南各1個里演練，今年將再擴大為本、外島22縣市各擇1個鄉（鎮、市、區）驗證防空疏散避難、戰災搶救及災民收容處所開設等演練。行政院暨所屬各部會亦將同步配合防空演練，以精進全民防空整備與作為。

    去年萬安演習選定在北、中、南各1個里實施「車停，人就近疏散」的加強版演練，分別為台北市信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里，以及台南市永康區東橋里。實施驗證的里內行駛車輛，駕駛與乘員須下車，並依引導進入防空疏散避難設施。

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