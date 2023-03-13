核二2號機除役 吳怡玎、擁核團體質疑缺電毀台

國民黨立委吳怡玎（中）13日舉行「核電除役 電價漲多少？」記者會，批評經濟部是掩耳盜鈴，對電力問題不講實話。（記者廖振輝攝）

2023/03/13 13:35

〔記者林良昇／台北報導〕核二廠2號機將自3月14日除役，國民黨立委吳怡玎今與擁核、環保團體質疑會缺電，經濟部是掩耳盜鈴，對電力問題不講實話，吳怡玎批評，民進黨不要爲了鞏固自己的廢核神主牌，而毀了大家。

吳怡玎今與清華大學核工所教授葉宗洸、李敏及擁核、環保團體等人在立法院召開記者會，質疑核二廠2號機除役，會造成缺電問題，更可能讓發電成本上升，電價會越來越貴。葉認為，核二2號機除役衝擊大，在民進黨非核家園政策下，沒有新的配套措施，是「註定要缺電」。

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葉宗洸表示，核二2號機每年可以發出75到80億度的電，但停止運轉後，這些電力不見了，經濟部說可以從水利調度補上，但過去幾年，慣常水力發電都在35億度左右，運氣好如去年前半年可以到58億度，但並非每年都是如此。

葉宗洸說，經濟部還特別把抽蓄水力發電也算進入，卻根本在騙人，抽蓄水力發電必須先用電把水抽到高處，要用電時再把水放下，怎麼算到供電預度？且就算把抽蓄水力30億度算入，加起來也才65億度，比核二2號機停止運轉少的80億度的電，不知怎麼補缺口。

葉宗洸也提到，經濟部原來規劃今年應該要上線的大潭9號機，已註定要年底才有機會上線，而去年6月要上線的大潭8號機，到現在還沒上線，要拖到夏天。

葉宗洸認為，從明天一直到今年夏天，是屬於嚴重缺電的狀態，加上今年水情不穩，日月潭儲水量開始快速下降，不僅影響到慣常水力發電，也影響到抽蓄水力發電，怎麼會沒有缺電疑慮？又如何靠水力調度滿足供電需求？

葉宗洸質疑，經濟部就是在掩耳盜鈴，不講實話，等到事情到了再找解釋，現在應該要讓核電機組順利延役，不是延役幾十年，而是比照德國，務實考量國內缺電，暫時延長核電機組。

李敏表示，核能發電有燃料體積小、燃料成本低、不會排放二氧化碳等3優點。天底下沒有完美的能源，任何能源都有正負面，談到核電，大家關心核安及核廢料。

李敏說，在安全上，台灣3座核電廠過去在世界上的績效名列前矛，安全上不是重大議題，在核廢料上，尤其高階核廢料處置，原能會跟世界許多國家一樣有完整規劃，要在台灣找儲存廠址埋掉，而且沒有國家因核廢料不能處理而不發展核能的。

吳怡玎指出，核電每度電的發電成本是1.5元上下，台電自己火力發電成本約4元，民營電廠是5元上下，顯示火力發電不只骯髒而且昂貴，甚至發電成本波動大，電價不平穩。

吳怡玎說，民進黨做的不是「展綠廢核」而是「以火廢核」，希望民進黨的能源政策可以交給專業，不要只是為了鞏固自己神主牌，而毀了大家。

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