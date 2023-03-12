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    專程來台參加湯德章追思會 日人：若中國侵台願為台灣而戰

    來自日本熊本的拂山裕一專程來台參加湯德章追思會，向湯德章獻花致敬。（記者蔡文居攝）

    來自日本熊本的拂山裕一專程來台參加湯德章追思會，向湯德章獻花致敬。（記者蔡文居攝）

    2023/03/12 17:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕明天3月13日是二二八受難者湯德章律師逝世76週年，湯德章紀念協會今天下午在台南湯德章紀念公園舉辦「湯德章烈士追思紀念會」。來自日本熊本的拂山裕一也專程來台參加追思會，他對湯德章的事績十分感佩，也非常愛台灣。他說，如果中國侵略台灣，「我願意為台灣而戰」。

    拂山裕一今年45歲，在日本一家郵局工作。他來自日本熊本宇土市，宇土市也是湯德章的父親新居德藏（原名坂井德藏）的故居。他於2019年首度跨洋來台灣參加湯德章追思會，2020再次參加，後來因疫情而中斷，一直到今年解封後才又再度來台出席追思會。

    拂山裕一說，最初他並不知道湯德章這個人，因先前熊本發生大地震，台灣各界大力援助，而對台灣產生好奇心，上網查詢資料，才從日本作家門田隆將撰寫湯德章的書中，知道湯德章的風骨，讓他十分感佩，因此專程來台灣追思湯德章，今年已是第3年。

    他說，他很崇拜湯德章，也很喜歡台灣這個國家。他受訪時還特別以簡單中文說「我愛台灣」，並說，如果中國侵略台灣，他願意為台灣而戰。

    湯德章的父親是日本人，母親是台灣人。二二八事件發生後，被台南仕紳推舉組成台南「228事件處理委員會」，並率省立工學院（現為成大）學生協助維持秩序。

    湯維護台南的治安，貢獻卓著，卻於3月11日被捕，並遭嚴刑逼供，但他拒絕透露任何相關名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難，甚至他死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，最後於3月13日在民生綠園（湯德章紀念公園）遭槍決並曝屍3天，年僅40歲。事後，湯德章獲判無罪，但為時已晚。

    拂山裕一今年已是第3年來台參加湯德章追思會。（記者蔡文居攝）

    拂山裕一今年已是第3年來台參加湯德章追思會。（記者蔡文居攝）

    拂山裕一（左二）對湯德章的事績十分感佩，也非常愛台灣。他說，如果中國侵略台灣，他願意為台灣而戰。（記者蔡文居攝）

    拂山裕一（左二）對湯德章的事績十分感佩，也非常愛台灣。他說，如果中國侵略台灣，他願意為台灣而戰。（記者蔡文居攝）

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