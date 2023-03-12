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    投標海軍第2批高效能艦艇案遭質疑 台船：形狀不同，不代表不會造

    海軍兩棲船塢運輸艦上的5艘LCM登陸小艇，為全鋁合金建造。後方為玉山艦。（圖由台船提供）

    海軍兩棲船塢運輸艦上的5艘LCM登陸小艇，為全鋁合金建造。後方為玉山艦。（圖由台船提供）

    2023/03/12 12:26

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍第二批高效能艦艇案（沱江級反艦型巡邏艦船體建造案）上月流標，第二次開標兵家必爭，而台船投標更引發關注。台船表示，第二批高效能艦艇案屬成熟型、量產型艦艇，台船不僅有能力建造，還可以做協助精進，會全力以赴。

    海軍第二批高效能艦艇案上月17日開標，只有中信及龍德造船投標，因不足三家未符合開標規定而宣布流標，國內造船龍頭台船參與第二次投標，摩拳擦掌、勢在必得。

    航行於台南-澎湖的麗娜輪近日進入台船基隆廠修船船塢，外界解讀是為了高效能艦艇案做搶標準備，台船副總經理周志明坦承是為了「練兵」，他也強調，麗娜輪目前是台灣最大雙體船，台船已承接其整修業務長達3年，證明台船有維修保養雙體船能力，且「形狀不同，不代表不會造」。

    周志明指出，台船手上的軍艦都是原型艦，只有一艘，設計過程中修修改改，處於半研發狀態，而設計在總成本中佔了很高比例，所以台船為海軍造艦沒有賺錢。

    他表示，第一艘沱江艦也有這樣問題，但龍德承造第一批六艘，分攤掉了成本，這次第二批為第7至11共5艘，已屬於成熟型、量產型船艦，預算提高，但建造期程只有42個月，非常地趕，而台船在軍用船廠拿到優良評鑑，具有造修合一能量，一艘軍艦服役20餘年期間都可以承接修繕業務，且台船高雄、基隆兩廠都能承造，還可以壓縮將船艦交給海軍的期程。

    周志明說，台船承造30艘光六快艇（光華六號飛彈快艇）時，曾為原型艇提出100餘項精進方案給海軍，台船也有能力為高效能艦艇提出精進方案。

    外界質疑台船過去未曾做過鋁合金船體，能否勝任高效能艦艇案?周志明指出，台船去年交付海軍兩棲船塢運輸艦，艦上的5艘LCM登陸小艇就是全鋁合金；海巡署的100、1000、4000噸級艦艇也都有鋁合金構造，他表示，高效能艦艇案採用的噴水推進器（water jet propulsion），高雄、基隆廠都能做。

    海軍第二批高效能艦艇案下週評審，周志明說，高雄。基隆廠都需要這筆業務，台船已經做好了準備，希望能獲得青睞。

    海軍5艘LCM登陸小艇船體為全鋁合金。（圖由台船提供）

    海軍5艘LCM登陸小艇船體為全鋁合金。（圖由台船提供）

    海軍5艘LCM登陸小艇船體為全鋁合金。（圖由台船提供）

    海軍5艘LCM登陸小艇船體為全鋁合金。（圖由台船提供）

    麗娜輪進入台船基隆廠船塢，外界解讀為高效能艦艇案搶標準備。（圖由民眾提供）

    麗娜輪進入台船基隆廠船塢，外界解讀為高效能艦艇案搶標準備。（圖由民眾提供）

    海巡署100噸艦艇（左）、海軍機械登陸艇（右）都有鋁合金構造。（圖由台船提供）

    海巡署100噸艦艇（左）、海軍機械登陸艇（右）都有鋁合金構造。（圖由台船提供）

    麗娜輪為台灣目前最大的雙船體船艇。（圖由民眾提供）

    麗娜輪為台灣目前最大的雙船體船艇。（圖由民眾提供）

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