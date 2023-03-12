潘孟安《紅色鋼鐵人》台南簽書會 黃偉哲贈球棒同慶WBC抗荷成功

市長黃偉哲（左）送上紅色棒球棒，與潘孟安（右）同慶昨日WBC世界棒球經典賽台灣隊戰勝荷蘭的喜悅。（記者王姝琇攝）

2023/03/12 12:05

〔記者王姝琇／台南報導〕前屏東縣長潘孟安新書《紅色鋼鐵人：潘孟安》今天在台南政大書城舉辦簽書會，市長黃偉哲也到場獻上祝福。黃偉哲表示，潘孟安的人生故事絕對是讓人備感溫馨，不僅如此，潘孟安還曾在台南度過青春少年時光，這段過去也成為形塑潘孟安人格的一部分，台南也很幸運能夠有「潘仔」在這裡讀過書。

黃偉哲回憶道，當年與潘孟安同一年進入立法院，在此之前2人分別在台南縣、屏東縣擔任縣議員。黃偉哲指出，潘孟安從基層鄉民代表開始當起，從政經歷豐富，擔任屏東縣長8年來，與縣府同仁以及縣民共同努力，屏東縣的蛻變有目共睹。

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黃偉哲也準備了有「火鶴」的花束，祝福潘孟安新書銷售「乎好」，並送上紅色棒球棒，與潘孟安同慶昨日WBC世界棒球經典賽台灣隊戰勝荷蘭的喜悅，也希望借助紅色鋼鐵人的力量，一起集氣，祝福台灣隊今日戰勝「紅色閃電」的古巴隊。

今日簽書會，包括立委林俊憲、郭國文、林宜瑾、市議員朱正軒、天下文化總經理林芳燕、知名作家魚夫等人都到場支持，也有許多市民朋友一早就來到政大書城，等待簽書。黃偉哲歡迎潘孟安回到台南辦簽書會，也祝福《紅色鋼鐵人》銷售長紅，讓更多人看到潘孟安的故事。

前屏東縣長潘孟安新書《紅色鋼鐵人：潘孟安》今天在台南政大書城舉辦簽書會，市長黃偉哲等人到場獻上祝福。（記者王姝琇攝）

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