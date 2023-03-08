他拍「馬祖缺肉」稱「沒通話過」 趙少康PO截圖自清：他們有對話

趙少康8日凌晨發文公開他與陳的對話截圖，針對「馬祖缺肉」字樣拍攝者陳竑任7日聲稱根本沒和他通話過，強調辦公室同仁確實有聯繫。（資料照）

2023/03/08 08:26

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趙少康稱「馬祖缺肉」拍攝者被軍方關切 本人發文駁斥

〔即時新聞／綜合報導〕馬祖莒光鄉運補中斷、部隊「缺肉」議題持續延燒，中廣董事長趙少康6日聲稱，經連絡拍下西莒島沙灘抗議字樣的攝影愛好者陳竑任後發現「斷炊非首度發生」，但陳竑任昨（7）日在臉書貼文，強調根本沒和趙少康通話，反指趙「臆測我的發言」。對此，趙少康今天（8日）凌晨再度發文，公開助理對話截圖，強調辦公室人員確實聯繫過陳竑任。

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趙少康6日在臉書發文指稱，陳竑任揭露地方問題後接到軍方「關切」電話，以影響國軍形象為由，要陳竑任將照片、貼文下架。對此，陳竑任7日在臉書發文澄清，強調自己從未和趙少康「通話」，不了解趙少康的說法，也不清楚趙少康的消息來源，「趙先生的發文內容未經本人同意，臆測我的發言」。不過，8日上午陳竑任此篇文章已移除或設為非公開。

面對陳竑任的說法，趙少康8日凌晨發文指出，在馬祖缺肉議題曝光後，陳竑任臉書發文標註「#斷糧危機老是浮上檯面」，趙少康認為，這句話代表此次斷糧並非個案，6日上午辦公室同仁與陳竑任聯繫，除了取得照片授權，也針對馬祖官民處境通電話深入了解，並發文忠實呈現當地物資供應不穩定，以及陳竑任接到軍方關切電話的事實。

趙少康指出，陳竑任7日二度發文內容，顯見陳的熱血心腸，但陳第三度發文，卻是表達對他「嚴重不滿」，隨後內容被多家媒體轉述，趙少康表示他必須對此嚴正抗議。趙指出：「對於這項轉折，我的辦公室同仁立即透過相同管道聯繫陳竑任，相關訊息均呈現『已讀』狀態，等了2小時，陳先生都不做任何回應，為了捍衛個人誠信並還原真相，特此公布相關對話截圖與過程。」

趙少康公開辦公室人員與陳竑任私訊對話截圖。（圖擷取自趙少康臉書粉絲專頁）

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