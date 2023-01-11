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    指閣揆馬上換人不負責任 鄭運鵬：總預算重來對國家代價大

    鄭運鵬（左）發文說，行政院長換人總預算就全部重來，增加了施政的不確定性，國家的整體代價更大。（資料照）

    鄭運鵬（左）發文說，行政院長換人總預算就全部重來，增加了施政的不確定性，國家的整體代價更大。（資料照）

    2023/01/11 23:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕內閣改組動態備受關注，傳行政院院長、副院長鎖定前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任。民進黨立委鄭運鵬發文說，行政院長換人，總預算就全部重來，增加施政的不確定性，國家的整體代價更大，對立法院來說，閣揆馬上換人並不是負責任的決策。

    針對閣揆是否換人、民進黨的總統候選人提名、2024民進黨能否連任，鄭運鵬今晚（11日）在臉書發文說，4年前2018敗選，在政府運作的時程上其實和現在的幾乎一模一樣。對國家年度來說，一樣是總預算審查的關鍵時刻，敗選年的行政院長即使對選民的選擇有政治責任，但他一樣對政府運作有政治責任。

    他說，閣揆換人總預算就全部重來，增加了施政的不確定性，國家的整體代價更大，對立法院來說，閣揆馬上換人並不是負責任的決策。地方選舉年的內閣都需要堅守崗位到預算審查結束，不能因為地方選舉失利而浪費掉一個會期接近完成的預算審查程序，內閣要怎麼變陣，都是總預算處理完再說。

    鄭運鵬說，2019年如果不是總統蔡英文任命蘇貞昌團隊，從比現在更惡劣的民情中扛起來，即使2020總統可能勝選，現在民進黨團人數至少減掉1/3，也不會過半，「我們這些北台灣民進黨立委和良心民代們應該也進不了立法院」。

    鄭運鵬認為，若非蘇貞昌的施政成績，前年在野黨強推的四大公投，牽涉到國家長遠政策、國際關係，一定被在野黨拖垮。影響所及，不但台灣沒有現在的國際地位，也不會有大家都想拿來領現金的超額景氣稅收，2022年的九合一選舉絕對敗得更慘。他這屆立委任期，都是帶著感謝的心情在立法院協助蘇貞昌團隊的政務推動，感謝蘇院長3年多以來施政努力，敗選要檢討，但不需要妄自菲薄否定過去。

    針對傳聞指稱蔡英文安排行政院長換人，新任院長就是挑戰副總統賴清德爭取總統提名的最佳人選，鄭運鵬駁斥，「這是完全荒謬的外行分析」，在任何狀況之下，今年擔任行政院長的人，就不會是今年參選總統的候選人。

    鄭運鵬說，一來，即使蘇貞昌留任，也不可能邊擔任院長邊參選。二來，新任院長才剛熟悉職務，又怎麼挑戰總統大選？即使天縱英明的人，也沒那個能耐當個半年就辭職參選，保證必敗無疑。

    若蘇貞昌留任繼續帶兵，鄭運鵬建議，即使有2019年從敗戰處理投手，逆轉成為勝利救援的履歷表，也希望蘇能夠大幅度地調整風格和步伐。畢竟，聖鬥士的絕招用二次都會失效了，敗選後表現執政魄力的方式的確需要更大幅度的改變，態度柔軟、照顧細緻、反應速度，都是新團隊可以加強的方向。

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