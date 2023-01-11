藍委提案放寬非洲豬瘟疫區肉品 林俊憲諷：住在山洞？
〔記者謝君臨／台北報導〕行政院防堵「非洲豬瘟」多年，國民黨立委游毓蘭於審查今年度中央政府總預算案時提案指出：「…相關宣導文宣語意不夠清楚…防檢局未積極依各類豬肉製品的風險程度滾動檢討並調整裁罰基準…。」對此，民進黨立委林俊憲批評：「新罰則上路4年還說沒宣導清楚？是住在山洞裡嗎？」
我國目前規定，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉或豬肉製品，將可開罰20萬元到100萬元。立法院朝野黨團在審查今年度農委會預算時，游毓蘭提案指出，攜帶非洲豬瘟疫區生鮮豬肉跟加工肉品的罰則一致不合理，有違比例原則，認為防檢局應調整裁罰基準，被質疑形同要放寬非洲豬瘟疫區肉品來台的規範。
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林俊憲表示，隨著出入境旅遊逐漸恢復，台灣的邊境檢疫也如臨大敵，也許大家已經很久沒有聽到「非洲豬瘟」，但卻是切切實實對台灣養豬業的威脅，「怎麼會還要提案把它放寬？在好不容易成為非疫區的時候提出，有何居心？」
林俊憲說，仔細看提案內容，其實都是在講一件事，認為「不知者無罪」，一下怪政府沒有宣導清楚、一下稱標準難以信服，但問題是新罰則已上路4年，新聞也每每出現攜帶被開罰的案例，「現在還不知道不能攜帶肉製品，是住在山洞裡與世隔絕嗎？」
至於說要分級罰款，林俊憲指出：「身為交通委員會的委員，我非常清楚這在實務執行上不可能。」他說，派駐機場的各單位人員都很忙碌，檢疫人員根本沒有多餘時間一個個鑑定合不合格、要怎麼罰，反而會衍生更多爭議，且拖累抽查的效率。會提這種案子，肯定沒問過第一線人員的經驗。
林俊憲說，其實提這個案子的游委員，4年前新制剛上路時就曾批評過，理由一模一樣，當時也是受到輿論不少批評，怎麼現在又捲土重來？「難道覺得選舉結果不錯，又可以隨心所欲亂搞了嗎？如果真是這麼想，那很歡迎再多提一些這種案子，我們再看民意到底支持怎麼做！」
民進黨立委王定宇也批評，中國國民黨的氣焰張狂已經到了「只要我喜歡，沒什麼不可以」的程度！為了讓中國肉品可以賣進來台灣，國民黨立委竟提案要求政府放寬「非洲豬瘟疫區肉品」進口，完全無視防疫的重要性和艱難，更無視龐大豬農和台灣豬肉消費市場的穩定，提這種案真的是「中國好朋友、台灣豬隊友」！