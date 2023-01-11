藍委提案放寬非洲豬瘟疫區肉品 林俊憲諷：住在山洞？

國民黨立委游毓蘭提案指防檢局未積極依各類豬肉製品的風險程度滾動檢討並調整裁罰基準，被民進黨立委王定宇批評。（王定宇辦公室提供）

2023/01/11 22:22

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院防堵「非洲豬瘟」多年，國民黨立委游毓蘭於審查今年度中央政府總預算案時提案指出：「…相關宣導文宣語意不夠清楚…防檢局未積極依各類豬肉製品的風險程度滾動檢討並調整裁罰基準…。」對此，民進黨立委林俊憲批評：「新罰則上路4年還說沒宣導清楚？是住在山洞裡嗎？」

我國目前規定，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉或豬肉製品，將可開罰20萬元到100萬元。立法院朝野黨團在審查今年度農委會預算時，游毓蘭提案指出，攜帶非洲豬瘟疫區生鮮豬肉跟加工肉品的罰則一致不合理，有違比例原則，認為防檢局應調整裁罰基準，被質疑形同要放寬非洲豬瘟疫區肉品來台的規範。

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林俊憲表示，隨著出入境旅遊逐漸恢復，台灣的邊境檢疫也如臨大敵，也許大家已經很久沒有聽到「非洲豬瘟」，但卻是切切實實對台灣養豬業的威脅，「怎麼會還要提案把它放寬？在好不容易成為非疫區的時候提出，有何居心？」

林俊憲說，仔細看提案內容，其實都是在講一件事，認為「不知者無罪」，一下怪政府沒有宣導清楚、一下稱標準難以信服，但問題是新罰則已上路4年，新聞也每每出現攜帶被開罰的案例，「現在還不知道不能攜帶肉製品，是住在山洞裡與世隔絕嗎？」

至於說要分級罰款，林俊憲指出：「身為交通委員會的委員，我非常清楚這在實務執行上不可能。」他說，派駐機場的各單位人員都很忙碌，檢疫人員根本沒有多餘時間一個個鑑定合不合格、要怎麼罰，反而會衍生更多爭議，且拖累抽查的效率。會提這種案子，肯定沒問過第一線人員的經驗。

林俊憲說，其實提這個案子的游委員，4年前新制剛上路時就曾批評過，理由一模一樣，當時也是受到輿論不少批評，怎麼現在又捲土重來？「難道覺得選舉結果不錯，又可以隨心所欲亂搞了嗎？如果真是這麼想，那很歡迎再多提一些這種案子，我們再看民意到底支持怎麼做！」

民進黨立委王定宇也批評，中國國民黨的氣焰張狂已經到了「只要我喜歡，沒什麼不可以」的程度！為了讓中國肉品可以賣進來台灣，國民黨立委竟提案要求政府放寬「非洲豬瘟疫區肉品」進口，完全無視防疫的重要性和艱難，更無視龐大豬農和台灣豬肉消費市場的穩定，提這種案真的是「中國好朋友、台灣豬隊友」！

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