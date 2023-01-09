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    政府防範非洲豬瘟遭質疑「認知戰」 陳吉仲：完全不公平

    農委會主委陳吉仲面對外界質疑政府的非洲豬瘟防疫成效，強調此說法對全國豬農、協會與行政院長蘇貞昌帶領下的政府作為完全不公平。（記者吳柏軒攝）

    農委會主委陳吉仲面對外界質疑政府的非洲豬瘟防疫成效，強調此說法對全國豬農、協會與行政院長蘇貞昌帶領下的政府作為完全不公平。（記者吳柏軒攝）

    2023/01/09 16:22

    〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院長蘇貞昌認為守住中國非洲豬瘟，台灣才有豬肉吃，遭部分豬農質疑是邀功跟認知戰，農委會主委陳吉仲今強調，非洲豬瘟是百分百死亡率，質疑少數說法對台灣豬農、養豬協會、產業中下游以及政府防疫等，是完全不公平的質疑。

    面對蘇揆談防範非洲豬瘟才使台灣有豬肉吃，遭部分豬農認為是造謠邀功，還有農業網路粉絲專業認為蘇揆在「認知戰」等；陳吉仲今出席農委會「全國十大神農及模範農民」頒獎典禮，會後受訪提到，自己就是豬農之子，少數質疑講法，對全國豬農、養豬協會、產業上中下游、蘇揆帶領政府防疫等，是完全不公平。

    陳吉仲說，2018年8月中國非洲豬瘟開始傳遍10多國與地區，只有台灣跟日本守住不讓疫情入侵，而非洲豬瘟會造成豬百分百死亡率，而且台灣1997年口蹄疫付出慘痛代價，過去4年政府努力，也在2020年台灣成為口蹄疫非疫區，再加上日治時代就有的傳統豬瘟，也在今年起開始拔針（不對豬打疫苗），拚明年申請非疫區，將讓台灣豬有機會成為3個重大豬傳染病的非疫區，「這不是口水之戰，而是具體行動」。

    陳吉仲更說，過去4年，養豬農民了解相關機制，農委會也爭取百億元預算，正在積極改善畜舍、屠宰場、肉品市場興建等，未來也將持續。

    「我家還有2籠豬舍！」陳吉仲更透露，蘇貞昌聽聞自己未來若卸任，可以回屏東養豬，立刻也說要來當助手，因為蘇跟自己都是屏東人，農業有太多具體建設，對農業有感情，也百分百認同。

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