國民黨尾牙 朱立倫「為這事」向黨工說抱歉

國民黨尾牙，黨主席朱立倫致詞說，他很抱歉，無法給黨工豐厚的年終獎金與尾牙宴。（記者田裕華攝）

2023/01/11 18:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚舉辦年終尾牙，黨主席朱立倫致詞時說，雖然國民黨無法像民進黨有那麼多的行政資源與社會資源，但大家在最艱苦的環境下將士用命，因此這場尾牙是感恩的時刻，同時他很抱歉，無法給黨工豐厚的年終獎金與尾牙宴，但仍有心與所有同志共聚一堂。

國民黨尾牙，朱立偷邀請台北市長蔣萬安、歷任前主席、中常委、中央黨部黨工、地方黨部主委與國民黨智庫同歡，但現場未見到蔣萬安，前任主席也只有吳伯雄到場。

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朱立倫指出，國民黨已經有好多年未辦尾牙，一方面受到疫情影響，一方面黨的氣氛也比較低迷，如今疫情終於過去，黨的陰霾也逐漸散去，去年九合一選舉獲得一些成果，3天前又贏得台北市立委補選。

他強調，只要一步一腳印，國民黨就能勝利成功，同時要堅持走對的路，與所有台灣人民在一起，做最愛台灣、最為民主自由努力的政黨，而且要提名對的人，中道、理性、務實、穩健，更重要的是全黨團結一致、大局為重，就能勝利成功。

朱立倫今年比照去年發給每位黨工6000元的全聯禮券，為了籌措摸彩獎品，日前還向中常委與前任主席辦公室募集禮品。

朱立偷邀請台北市長蔣萬安、歷任前主席、中常委、中央黨部黨工、地方黨部主委與國民黨智庫同歡，但現場未見到蔣萬安，前任主席也只有吳伯雄（站立者）到場。（記者田裕華攝）

朱立倫比照去年發給每位黨工6000元的全聯禮券，為了籌措尾牙摸彩獎品，日前還向中常委與前任主席辦公室募集禮品。（記者田裕華攝）

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