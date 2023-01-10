國民黨公布發言人團隊 平均年齡30歲

國民黨文傳會主委洪孟楷（右四）10日主持國民黨新任發言人、副發言人介紹記者會。（記者羅沛德攝）

2023/01/10 16:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開記者會介紹該黨重組後的發言人與副發言人團隊，除了文傳會主委洪孟楷外，其他發言人有林家興、李明璇、楊智伃、蕭敬嚴等4位，副發言人則有周羿希、郭音蘭、呂謦煒、陳暉、廖偉翔等5位，洪孟楷強調國民黨發言人團平均年齡只有30歲，來自北、中、南地區，表示國民黨重視台灣每一個地方的聲音，而且大家全都是碩士學歷或正在就讀當中，他並以暗諷的口吻，保證所有成員的論文都是自己寫的。

洪孟楷指出，他擔任文傳會主委5個月以來，始終感受到黨內年輕人勇於改革、挑戰、任事的決心，選後他與黨主席朱立倫討論後決定調整發言人團隊，而過去擔任發言人或副發言人者，只要九合一選舉有當選公職，則全部都轉升為文傳會的義務副主委。

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洪孟楷指出，連同他在內的10位正、副發言人，平均年齡只有30歲，其中4位是7年級生，6位是8年級生，過去他在黨內開會時，總是出席者中最年輕的一個，但今天他發現自己雖然也才40歲，卻已成為最老的那一個。

洪孟楷強調，國民黨的發言人團成員來自北、中、南地區，有3位來自高雄市，這表示國民黨重視台灣每一個地方的聲音，而且10人都是碩士學歷或正在就讀當中，而且保證論文都是自己寫的。

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