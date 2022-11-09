藍營美女發言人驚傳遭偷拍 李明璇氣炸提告：死變態

李明璇驚傳遭偷拍。（圖取自李明璇臉書）

2022/11/09 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人柯志恩發言人李明璇驚傳遭到偷拍裙底風光！李明璇今天（9日）在社群平台表示，接獲警局通知才發現自己受害，到警局做完筆錄之後也立刻提告妨害秘密罪，「這種死變態實在是需要關起來，關久一點」。

李明璇今天在Instagram限時動態貼文表示，接到台北市政府警察局婦幼警察隊的來電，對方表示目前有案件正在調查，過程中發現她是其中一名被害人，由於身分特殊是公眾人物，所以主動聯繫，希望她方便的話找時間到局裡，由女警陪同指認照片。

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李明璇表示，做完筆錄後，自己二話不說直接提告妨害秘密罪，「聽說被偷拍的被害女性不只我一人，他們（偷拍者）都是專業慣犯，把鏡頭裝在腳背上就去偷拍女生，警察還說這樣的人很多很多！只是現在台灣偷拍的刑責太輕，太多被害人不願曝光，甚至選擇息事寧人，間接助長了偷拍歪風」！

李明璇說，幸好犯人已經抓到，但她不斷思考，要不是因為她是公眾人物，不知道有多少女性被偷拍毫不知情、默默受害，「這種死變態，實在是需要關起來，關久一點，不要出來傷人！如果有一天我握有修法權力，絕對立法修法把對婦幼相關的傷害行為提高刑責，遏止這些壞蛋繼續欺負弱小」！

李明璇驚傳遭偷拍。（圖取自IG）

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