兵役調整方案修改50多次 蔡總統蹲地與國防部官員討論照片曝光

黃重諺拿出一張蔡總統蹲在地上與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論兵役制度改革的照片。（黃重諺提供）

2023/01/11 17:24

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文日前宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役期從4個月恢復為1年。總統府副秘書長黃重諺今透露，這項方案前後修改56或57次，蔡總統還蹲在地上與軍方將領字字斟酌修改，為的就是第一次說明時，就讓民眾覺得改革是對的、是好的。

黃重諺今接受網媒「齊有此理」專訪，針對義務役期從4個月恢復為1年，他說，總統非常在意的是，長期以來常備跟後備體系的任務不是那麼明確，像是恢復14天教召之前，很多人都覺得是去戰鬥營，也一直認為需要有系統地調整，因此在將近2年多的討論之後，決定恢復義務役期為1年。

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至於為何不在去年九合一選舉前提出，黃重諺指出，對總統來說更重要的是，役期恢復成1年必須告訴國民，多出來這8個月如何讓大家得到真正合理、充實的訓練，且訓練可以強化戰力，「重點在戰力強化的目標能不能達成，至於時程就是以內容可以準備到最好為主。」

黃重諺透露，以兵力結構調整方案的說帖來說，前後修改了56或57個版本，唯一的目的就是要在第一次向國民說明時，就會讓民眾覺得這樣的改革是對的、方向是好的，而且容易聽得懂。

黃重諺還拿出一張蔡總統蹲在地上與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論兵役制度改革的照片，他說，當時已經討論到第40多個版本，從蔡總統手指著一個一個字、字字斟酌去修改意見，就能知道這個過程多嘔心瀝血，多麽被看重，總統自己都蹲在地上了，將領們也會覺得「我們還撐得住吧！」

黃重諺表示，有些人會質疑執政黨為什麼在選舉前後，甚至是下次總統大選來臨前做這麼重要的決定，但換個角度來說，包括總統在內不少人也覺得，這個決定跟國家安全相關，並不是單純從選票考量，而是當做了這個決定是對國家有利就要說服國民，過去很多人也把民主、婚姻平權當成洪水猛獸，但對的就應該往前走，有掉票、沒掉票，其實不該放在這個更高的層次討論。

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