巴紐關閉駐台商辦 外交部：與該國政府財務有關

台灣和巴紐雖無外交關係，但實質交流密切。圖為2019年台灣彰化基督教醫院（CCH）向巴紐提供醫療援助並簽署備忘錄。（取自巴紐辦事處臉書）

2023/01/11 17:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）10日宣布關閉在台商務辦事處，並否認此決定和中國有關。外交部今表示，巴紐政府做此決定主要和財務困難有關，另與其駐台人員不當行為使巴國形象受損也有關連。外交部強調，雙方將在農漁業、經貿及能源等領域持續加強合作交流，共同促進兩國實質關係。

巴紐外長特卡琴科10日召開記者會指出，全國執行委員會（NEC）已批准關閉巴紐在台灣的「巴紐台北經濟代表處」。特卡琴科解釋，在進行成本效益分析之後決定關閉該辦事處，也將繼續檢視其他巴紐外館使團存續。特卡琴科並說，將改在巴紐開設「巴紐台北經濟代表處」，透過商業聯絡官負責聯繫雙方業務。特卡琴科也提到過往駐台人員因醉酒鬧事上新聞、而後召回國內，使國家形象受損，強調不容忍犯罪行為。

請繼續往下閱讀...

外交部發言人歐江安今天回應，外交部已注意到巴紐政府此一決定，雙方將持續加強合作，共同促進兩國實質關係。

歐江安表示，巴紐政府做出此一決定主要與該國政府長期財務困難有關，因此規劃調整包括我國在內的若干駐外機構設置情形；另對於巴紐駐台人員前因不當行為而遭調回，使巴國形象受損也有關連。

歐江安並說，特卡琴科外長否認此舉受到中國施壓及對中國讓步，強調關閉貿易辦公室是為同時維持與我國及中國的貿易合作所做的努力，單純是綜合評估各駐外館處營運狀況與效益後所做出的決定。

我國於1990年在巴紐首都設處，巴紐於2015年在我國設立商務代表處。巴紐是我國天然氣重要供應國，巴紐天然氣集團與我國中油公司簽有20年長約，每年供應我國120萬噸液化天然氣（LNG）；2022年我國自巴紐進口天然氣逾11億餘美元。另巴紐是我國木材、礦產等原物料重要來源國，也是我國遠洋漁業重要捕撈及加工基地。

近年來台灣透過國合會（TaiwanICDF）持續協助巴紐提升農漁技術，以及提供潔淨能源、台灣獎學金、人力資源等培訓。國合會今天表示，合作計畫未受影響，將如常進行。另我國駐巴紐台北經濟文化辦事處的名稱和地址等目前不受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法