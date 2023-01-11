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    北市府春聯「兔來萬安」 顏若芳批評災難：國民黨美學回到台北市

    台北市長蔣萬安上任後的第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭批評用自己的名字當春聯上題字的吉祥話，根本就是國民黨美學回到台北市。（北市府提供）

    台北市長蔣萬安上任後的第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭批評用自己的名字當春聯上題字的吉祥話，根本就是國民黨美學回到台北市。（北市府提供）

    2023/01/11 15:56

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安上任的第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭批評用自己的名字當春聯上題字的吉祥話，根本就是國民黨美學回到台北市，台北市議員顏若芳批評，對首都台北市而言是一大災難，怎麼會把名字放在春聯的題字上，民眾怎麼貼？這種美學令人捏把冷汗。

    北市府發言人羅旺哲表示，這次的春聯「兔來萬安」，主要是祝賀大家「萬事平安」，也看到今天一早非常多市民朋友到區公所、里辦公室領取，明顯相當受到歡迎。

    媒體人黃揚明在臉書發文表示，對於台北市政府公布蔣萬安兔年春聯的新聞大感訝異，蔣萬安竟會拍板用自己的名字「兔來萬安」當春聯上題字的吉祥話，熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟，若是參選期間，候選人用自己的名字來當宣傳口號不為過，但當選市長後花的是人民納稅錢，拿縣市長名字來拍馬屁是最粗糙的模式，也代表一個政治人物開始墮落的警訊。

    顏若芳批評，就算是前台北市長柯文哲也沒把名字納入春聯上的題字，可見蔣萬安對自己喜愛程度非常高，國民黨美學回到台北市，對台北市是很大的災難，從歷年來看到國民黨設計的雙十國慶、高雄市前市長韓國瑜的燈會，都令人捏把冷汗，提醒蔣萬安，台北市不是他一個人的，應要印製屬於台北市民的春聯。

    顏若芳質疑，把自己名字放在春聯上，要民眾怎麼貼？以蔣萬安為出發點，代表太過於自我為中心，希望看到真的像蔣萬安所講的是全民的蔣萬安、全民的市長，應以台北市民為優先，而不是國民黨美學或蔣萬安為出發點。

    台北市長蔣萬安上任後的第一個春聯題字為「兔來萬安」。（北市府提供）

    台北市長蔣萬安上任後的第一個春聯題字為「兔來萬安」。（北市府提供）

    顏若芳今上午接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

    顏若芳今上午接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

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